Финансовый тормоз

Строительство железнодорожной линии «Беркакит – Томмот - Якутск» является ключевым проектом в транспортной сфере Республики Саха (Якутия).

Эта дорога имеет огромное значение для освоения промышленно-природного потенциала Якутии, а ее продолжение на Уэлен с ответвлением на Магадан и выходом к Берингову проливу – этот мега-проект наполняется все более реальным содержанием. Пусть хотя бы через несколько десятков лет.

Согласно определенному правительством Якутии рубежу, в 2007 году железнодорожное полотно должно было дойти до станции Кюргелях – это 150 км. Однако уже летом стройка практически встала. Задержало финансирование (4 млрд руб.) правительство Якутии – главный инвестор стройки. Источником финансирования была определена выручка от продажи акций АО «Якутуголь» и АО «Эльгауголь», но из-за разных подходов Росимущества и Якутии к оценке активов угольных компаний и по ряду других причин сторонам удалось провести аукцион только 5 октября. Средства на строительство дороги были направлены в конце ноября.

К 2012 г. железная дорога должна прийти в Якутск. После прокладки трассы до поселка Кердем планируется проложить по правому берегу реки Лены еще 75 км до поселка Нижний Бестех и построить трехкилометровый комбинированный железнодорожно-автомобильный мост к Якутску. К строительству моста, согласно планам правительства Якутии, должны были приступить уже в 2008 г.