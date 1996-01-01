Бурейская ГЭС стала крупнейшей на Дальнем Востоке

Два гидроагрегата суммарной мощностью 670 МегаВатт поставлены под промышленную нагрузку на Бурейской ГЭС – такого результата, как в 2007 г. в гидроэнергетике не было давно.

Мощность станции достигла 1665 МВт. Ее наращивание до проектных 2000 МВт произойдет за счет перемонтажа первых трех гидроагрегатов, введенных в работу при неполных напорах при недостроенной плотине. На замену временных рабочих колес на первом и втором агрегатах, перевод третьего на новый водовод, как отметил председатель РАО «ЕЭС России» Анатолий ЧУБАЙС, участвовавший 20 октября в торжественном пуске шестого ГА, уйдет от одного года до полутора лет.

Значение ввода в эксплуатацию крупнейшей на Дальнем Востоке гидроэлектростанции трудно переоценить. Она не только поставляет электроэнергию в регион, но и принимает неравномерную нагрузку, обеспечивает аварийный резерв, участвует в регулировании основных параметров энергосистемы региона, таким образом, значительно повышая надежность ее функционирования. Самое же основное – ток Бурейской ГЭС позволяет развивать экономику Дальнего Востока, что особенно актуально в свете новых региональных проектов. Кроме того, избыточная электроэнергия может быть продана нашему южному соседу – Китаю.