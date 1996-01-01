Новый год станет «точкой отсчета»

Закончился еще один насыщенный крупными событиями и плодотворными делами год. Для ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» он был особенным и значительным - мы отметили 80-летие отрасли технической инвентаризации и 40-летие предприятия.

Деятельность нашего государственного учреждения была высоко оценена на самом высоком уровне. Отмечено, что опыт, накопленный работниками нашей сферы, востребован как никогда.

Федеральное БТИ в Приморье добилось новых существенных итогов. По сравнению с 2006 годом нами в этом году было произведено услуг на 25% больше. Положительно сработали все наши подразделения на территории всего Приморского края. Особенно высоких результатов добились наши флагманы - города Владивосток, Находка, Артем и Уссурийск.

Основной объем работ, которые мы выполняли, по-прежнему составляли инвентаризационные услуги. Причем они выполнялись на существенно обновленной за последние несколько лет технической базе предприятия - это новейшие измерительные приборы, оборудование, компьютеры с отличным программным обеспечением. Мы начали работы по переводу наших архивов на электронные носители, что теперь делает их удобными, более доступными для других государственных организаций, традиционно работающих с нашей базой данных. Благодаря этому существенно возрастет скорость обслуживания клиентов, которые обращаются непосредственно к нам.

Продолжалось наше тесное и плодотворное сотрудничество со многими предприятиями регионального и местного значения, с крупными российскими компаниями - это Центральный банк РФ, РАО ЕЭС России, ОАО "Российские железные дороги (РЖД), ОАО "Газпром", ОАО "Роснефть" и многие другие.

Большая работа была нами проделана по инвентаризации инженерных сетей во всех районах края. Сетевые карты, которые при этом создавались нашими специалистами, станут надежным справочным материалом, необходимым для дальнейшего планирования развития Приморских городов и поселков. Информация, собранная нами, позволяет выбирать оптимальные варианты осуществления инвестиционно-строительных проектов, правильно и грамотно технически выполнять привязку к сетям новых объектов, учитывая их параметры, возможности модернизации и замены на новые системы.

Мы уверены, что наше решение - создать сетевые карты муниципальных объектов недвижимости - будет реализовано и это позволит облегчить работу представителям органов власти, дивелоперов, архитекторов, строителей и прочих специалистов, занимающихся развитием населенных пунктов, предприятий и различного назначения зон.

Большой объем работ был выполнен нами в связи с переходом на общероссийский кадастр единых объектов недвижимости. В этом плане нашими геодезистами проводились землеустроительные и межевые работы, в том числе в рамках мероприятий т.н. «дачной амнистии», а инвентаризаторы подготовили большой объем технической информации для формирования единых объектов кадастрового учета.

Недавно на заседании президиума государственной комиссии по развитию ДВФО в г. Хабаровске премьер-министр Виктор ЗУБКОВ отметил, что в ближайшие пять лет в новые программы развития Дальнего Востока и Забайкалья будет инвестировано более 560 млрд рублей, что за счет вновь построенных объектов позволит довести объем валового регионального продукта до 1,56 триллиона рублей.

Это еще одно свидетельство того, что государственная политика страны повернулась лицом к Тихоокеанскому побережью и российские регионы, прилегающие к нему, получат новый импульс в развитии.

Благодаря новому курсу в отношении Дальнего Востока, и в частности Приморского края, мы уже сегодня наблюдаем серьезные предпосылки быстрого роста жилищного фонда, промышленного производства и, как следствие, привлекательности территории для проживания и работы.

Усилия государства и частного капитала способны сделать Приморье одним из передовых в стране по темпам отечественного экономического роста регионов, который на равных с другими странами сможет участвовать в тихоокеанской экономической кооперации.

Рост объема нового строительства в регионе не только поднимает роль нашей службы, но и предъявляет новые требования к профессионализму специалистов всех отделений.

У нас сегодня выкристаллизовался коллектив, в котором органично сочетаются опыт ветеранов и энергия молодых. Сегодня отношения с заказчиками выходят на новый уровень делового общения и сотрудничества, повышается наша востребованность, что и приятно, и ценно для того, чтобы правильно оценивать свои результаты и достижения.

Наш Приморский филиал всегда готов проинвентаризировать и оценить любой объект или комплекс объектов на территории края. В этом деле мы настоящие профессионалы.

В целом главным итогом нашей работы можно считать то, что государство обладает в необходимом объеме той технической информацией об объектах недвижимости, которая необходима ему для проведения реалистичной политики в этой сфере, выработки жизненно важных решений и их воплощения в жизнь. Нас вдохновляет то, что результаты деятельности нашего предприятия позволяют государственным органам Российской Федерации на основе объективных данных вырабатывать правильные подходы в отношении такого сложного региона, каким сегодня является Дальний Восток.

Впереди - хорошие перспективы и большое поле деятельности. И в этом залог нашей дальнейшей службы Государству и нашему народу!

Новый 2008 год мне видится особенным. Он должен стать отправной точкой для предстоящего грандиозного развития Дальнего Востока и в частности Владивостока, где в преддверии саммита глав государств АТЭС в 2012 г. должно начаться реальное большое строительство. Я уверен, что отсюда оно пойдет по краю и во все регионы Дальнего Востока, а деградация наших сел и городов обязательно прекратится. Все больше будет рабочих мест с действительно достойной для дальневосточников зарплатой, на полках магазинов - изобилие доступных товаров, расширятся возможности приобретения жилья, лучше станет социальное обслуживание - детские сады, школы, здравоохранение, культура. То есть наша жизнь должна стать богаче, чтобы сюда тянулись и оставались.

Для нашего предприятия Новый год открывает дальнейшие перспективы развития сети отделений, ее оснащения по последнему слову науки и техники. Предстоит новое расширение ассортимента наших услуг для всех без исключения клиентов, с учетом особенностей их деятельности, повышение оперативности обслуживания и многое другое.

Хочу пожелать жителям Приморского края, всем нашим партнерам, которые уже доверили нам решение своих вопросов, всем будущим клиентам финансового процветания, благополучия! Чтобы были здоровы и счастливы все Ваши родные и близкие! Чтобы Вам во всем сопутствовали успех и процветание!

С Новым годом, друзья! С Новым счастьем!

Директор филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - Федеральное БТИ» по Приморскому краю Николай ЛУЗГАНОВ