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S7 Airlines будет летать до Москвы без посадки
Авиакомпания "Сибирь" (торговый знак S7 Airlines) c 22 декабря приступила к выполнению беспосадочных рейсов по маршруту Москва-Владивосток-Москва. Рейсы будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных Airbus А 310-300 совместно с ОАО "Владивосток Авиа".
"Начало беспосадочных полетов лайнеров S7 Airlines из Москвы во Владивосток стало возможным благодаря развитию сотрудничества с авиакомпанией "Владивосток Авиа", которое началось весной текущего года, когда были подписаны код-шеринговые соглашения на линиях из Владивостока, Иркутска и Сочи в Москву", - сообщил во вторник журналистам директор Восточного регионального филиала ОАО "Авиакомпания "Сибирь" Александр ЗЮБР.
С началом зимнего расписания 2007-2008 вступили в силу новые код-шеринговые соглашения и пассажиры S7 Airlines и "Владивосток Авиа" получили возможности для совершения полетов по маршрутам из Владивостока в Новосибирск, Иркутск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский.
В настоящее время между S7 Airlines и "Владивосток Авиа" уже действует интерлайн по электронным билетам.
Начальник коммерческой службы АО "Владивосток Авиа" Игорь БАРАНОВСКИЙ заявил, что компании будут продолжать дальнейшую работу по созданию коммерческого альянса.
"Наше сотрудничество с S7 будет расширяться, и в дальнейшем мы планируем довести частоту совместных рейсов на маршруте Владивосток-Москва-Владивосток" до ежедневных", - заявил И.Барановский.
Отметим, что до начала полетов S7 на беспосадочном маршруте Владивосток-Москва-Владивосток работали три авиакомпании - "Аэрофлот" (выполняет рейсы на Boeing 767-300), "Владивосток Авиа" (Ту-204-300) и "Домодедовские авиалинии" (Boeing 767-200). Еще три авиакомпании - "Красноярские авиалинии", "Уральские авиалинии" и "ВИМ-Авиа" выполняют рейсы с посадкой.
"Ожидается, что по итогам 2007 года все эти авиаперевозчики перевезут на маршруте Владивосток-Москва-Владивосток около 300 тыс. пассажиров, что на 5% больше, чем годом ранее", - сообщил И.Барановский.
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