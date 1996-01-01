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Рост заработных плат в уходящем году отмечался практически во всех секторах рынка
Повышение заработных плат - это основная тенденция рынка труда в уходящем году. Причем Дальневосточный регион по уровню зарплат занимает 3-е место в России после Центрального и Северо-Западного федеральных округов. И это без учета показателей в нефтегазовом секторе Южно-Сахалинска.
Кроме того, по итогам 2007 г. ДФО стал лидером среди других регионов по такому показателю, как "планы по увеличению численности персонала в 2008 г.". По мнению рекрутеров, на это повлиял непрекращающийся отток квалифицированных специалистов из региона.
К таким выводам пришел Центр Аналитических исследований АНКОР в ходе подготовки традиционного "Обзора заработных плат". Исследование прошло одновременно в 28 городах России, что обеспечило получение актуальных и своевременных данных о региональных рынках.
Владивосток - в тройке лидеров
Итак, согласно исследованию, пальму первенства в Дальневосточном регионе по уровню зарплат традиционно держит Владивосток. Впереди, превосходя владивостокские зарплаты на 27,2% и 16,8% соответственно, идут Москва и Санкт-Петербург. Хабаровск занимает в этом списке 10-е место, с отрывом от столичных зарплат в 39,3%, Иркутск - 16-е место (45,6%).
"Дефицит квалифицированных сотрудников - это тенденция, которая правит бал на рынке труда в течение последних пяти лет. Поэтому работодатели вынуждены постоянно пересматривать компенсационные пакеты особо ценных специалистов, - комментирует результаты исследования PR-специалист компании АНКОР во Владивостоке Марина НАУМОВА. - В качестве основных тенденций на рынке заработных плат Владивостока можно выделить следующие: общий рост заработных плат и акцент на формировании привлекательных социальных пакетов. Первый аспект выступает, в основном, в качестве инструмента привлечения квалифицированных специалистов, второй используется для удержания особо ценных сотрудников".
IТ-специалисты и финансисты обогнали всех
В среднем рост заработных плат по Владивостоку за 2007 г. составил 14,5%. По некоторым позициям он достиг 77% (у руководителей отделов IT). Финансовые директора увеличили свои доходы в среднем на 44,5%. По словам специалистов, рост заработных плат напрямую зависит от спроса на рынке труда.
"Сектор IT - это очень узкоспециализированная сфера. Высококвалифицированный специалист "универсальным" быть не может. В связи с ускоряющимися темпами развития бизнеса, необходимость в грамотном IT-сопровождении растет. Поэтому рынок вынужден "подтягиваться" под запросы опытных кандидатов и ключевых сотрудников, - говорит Наталья БАЛАЕВА, консультант сектора IT. - Существенный рост компенсации, отмеченный на позиции финансового директора, обусловлен тем, что сейчас этот сектор (корпоративные финансы) - рынок кандидата. Квалифицированный специалист может выбрать из нескольких предложений, а компании, в свою очередь, готовы корректировать штатное расписание под зарплатные ожидания успешного кандидата на ключевую должность".
А вот зарплаты главных бухгалтеров изменились не так существенно - рост составил 18%. Директорам по персоналу стали платить больше на 23%, у специалистов по маркетингу и PR зарплаты выросли в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом.
"С каждым годом стабильно растет вознаграждение специалистов в сфере управления персоналом. Это связано с вырастающей ролью этой службы в стратегическом управлении и ключевых показателях эффективности деятельности организации и, как следствие, повышение требований к соискателям, - комментируют в компании АНКОР. - В секторе маркетинга и связей с общественностью также наблюдается стабильный ежегодный рост уровня компенсаций, но плюс ко всему, в этой сфере также на первый план выходит специализация. Совмещение обязанностей маркетолога, специалиста по рекламе и специалиста по связям с общественностью - это типичная позиция в локальной компании с небольшими объемами бизнеса, где уровень вознаграждения не превышает 30 тыс. руб".
Кроме заработных плат, в ходе исследования специалисты Центра стратегических исследований АНКОР проанализировали и содержимое компенсационного пакета. В уходящем году оно существенно не изменилось: самыми популярными льготами остаются добровольное медицинское страхование и компенсация расходов на мобильную связь.
"Компенсируют расходы на мобильную связь в среднем 93-98% компаний по всем регионам. При этом расходы работодателей ДВ-региона на одного сотрудника составляют около 1 650 руб. в месяц. Большинство дальневосточных работодателей (64%) заботятся о здоровье сотрудников. Средняя стоимость полиса ДМС составляет от 13 560 руб. до 19 450 руб. в год на сотрудника", - констатируют исследователи.
В перспективе - снова рост
В ходе подготовки обзора заработных плат рекрутеры проанализировали запросы на подбор персонала и исследование рынка труда в отдельных регионах. И вот выводы, к которым они пришли.
Экспансия международных и национальных компаний в сфере Finance & Banking, Logistics, Services набирает обороты. Причем, по прогнозам экспертов, приход крупных компаний финансово-банковского сектора приведет к повышению спроса на специалистов в сфере розничного и корпоративного кредитования, повышению уровня зарплатных притязаний работников и потребительскому буму.
Исследование также показало, что локальные компании, имеющие головной офис во Владивостоке или Приморском крае, не стоят на месте. Они активно расширяют свой бизнес в рамках ДВ-региона, а также выходят в другие регионы России. Это, по мнению исследователей, повлечет за собой постепенное уменьшение разрыва в заработных платах по типовым позициям в рамках региона и рост заработных плат на ключевых позициях в конкурирующих сферах. В связи с этим компании будут вынуждены все больше акцентировать внимание на эффективной политике удержания ключевых сотрудников за счет комплексности немонетарных составляющих.
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