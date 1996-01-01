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Представители Газпрома заняли 4 из 9 мест в совете директоров Дальтрансгаза
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
Представители ОАО "Газпром" заняли 4 из 9 мест в совете директоров ОАО "Дальтрансгаз" (собственник магистрального газопровода Комсомольск-на-Амуре - Хабаровск) по итогам внеочередного собрания, состоявшегося на прошлой неделе в Хабаровске.
В конце лета близкий к "Газпрому" пенсионный фонд "Газфонд" купил у администрации Хабаровского края 47,59% "Дальтрансгаза".
Представители краевой администрации занимали в прежнем совете большинство - 5 мест. По итогам выборов нового совета менеджеры "Газпрома" получили лишь 4 места, зато число представителей государства выросло с 2 до 3. Представительство "Роснефти" сохранилось на прежнем уровне - 2 человека.
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