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Золото с хабаровского месторождения "Полиметалл" планирует получить в 2010 г.
Компания "Полиметалл" планирует начать строительство фабрики на месторождении Албазино в Хабаровском крае и гидрометаллургический комбинат (ГМК) в Амурске в 2009 году, первое золото планируется получить в четвертом квартале 2010 г.
Уже осуществлен подбор и согласование с местными властями земельных участков под перегрузочный склад концентрата и промплощадку ГМК, а в декабре 2007 г. подписан с Амурским муниципальным районом долгосрочный договор аренды земли.
- Когда мы купили Албазино в июле 2006 г., это было маленькое, но перспективное месторождение, - считает гендиректор "Полиметалла" Виталий НЕСИС. - И хотя ресурсов, необходимых для оправдания начала строительства, достаточно уже сейчас, мы верим, что у Албазино высокий потенциал - стать активом мирового уровня с ресурсами в 5-6 млн унций золота с содержаниями, которые не часто встречаются в наши дни.
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