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ОАО "Восточный Порт" приступает к модернизации Угольного комплекса
Для поддержки высокого уровня грузооборота Угольный комплекс Восточного порта нуждается в обновлении технического парка и модернизации мощностей.
"За годы эксплуатации большая часть оборудования комплекса израсходовала свой ресурс и работает почти на пределе. Во избежание серьезных поломок акционерами и руководством порта принято решение о широкомасштабной программе модернизации Угольного комплекса", - сообщили ДДГ "ЗР" в порту.
Первым шагом станет замена вагоноопрокидывателей. В этом году уже подписан контракт с американской фирмой "Heyl & Patterson" на изготовление и поставку двух сдвоенных вагоноопрокидывателей. Выбор производителя не случаен, действующие механизмы изготовлены той же фирмой и зарекомендовали себя с наилучшей стороны, проработав без значительных сбоев более 14 лет. Монтаж будет проводиться в два этапа с остановкой на период замены одной из осей. Установка первого вагоноопрокидывателя начнется в 2008 г. и продлится около трех месяцев, включая демонтаж старого оборудования.
Еще одним серьезным моментом является реконструкция угольного склада. Она предполагает полную зачистку территории с новой отсыпкой и заменой дренажной системы. Данные работы возможны только при сменной консервации - площади склада.
Со снижением интенсивности грузопотока в адрес порта, в так называемый период сезонных окон, предстоит плановая замена силового оборудования и систем управления на стакерах, реклаймерах, а также судопогрузочных машинах. Большое внимание будет уделено магнитным сепараторам, так называемым ловушкам для контамината (постороннего мусора, который приходит с углем). Планируется замена всех 12 сепараторов на более современные (с масляным охлаждением).
В весенне-летний период на очереди вагоноразмораживающие устройства: замена регистров нагревателя, переход на полную автоматизацию систем управления.
"Мы понимаем, что грядущая модернизация скажется на показателях порта, - отмечает генеральный директор ОАО "Восточный порт" Сергей КУШНАРЕВ, - на время ремонтных работ производительность комплекса несколько уменьшится, но мы осознанно идем на этот шаг. Приостановив интенсивность грузопереработки сегодня, завтра мы сможем увеличить ее в разы. В любом случае, даже несмотря на планируемое снижение грузопереработки в 2008 г., обусловленное обширными планами реконструкции и ремонта Угольного комплекса, его грузооборот все равно превысит проектную мощность в 12,5 млн тонн. Модернизация необходима, порт не может работать на пределе своих возможностей, особенно сегодня, когда идет активное развитие соседних угольных портов (Ванино, Посьет - "ЗР"). А также готовится заявка в Министерство экономики и развития на создание особой экономической зоны портового типа на базе Восточного порта. Мы просто обязаны соответствовать современным требованиям рынка и встретить 35-летие компании максимально конкурентоспособными".
ДосьеПервая очередь Угольного комплекса Восточного порта (ППК-3) проектной мощностью 6,240 млн тонн в год была запущена в эксплуатацию 28 декабря 1978 г. В 1995 году была введена вторая очередь, после чего пропускная проектная способность комплекса выросла до 12,5 млн тонн. В 2004 г. Угольный впервые превысил проектную мощность, переработав 14,541 млн тонн, и с того времени наращивает объемы, ежегодно переваливая более 15 млн тонн угля. 2007 г. также отмечается очередным выдающимся достижением в грузопереработке. ППК-3 выходит на 15,143 млн тонн угля, ППК-1 на 1,078 млн тонн грузов различной номенклатуры. С учетом широкомасштабных ремонтных работ по ремонту и реконструкции Угольного терминала в 2008 г. ОАО "Восточный Порт" планирует обработать 13,6 млн тонн на ППК-3 и 1,570 млн тонн грузов различной номенклатуры на ППК-1. Несмотря на отклонение от достигнутых результатов 2006-2007 гг., порт по-прежнему будет работать с превышением проектной мощности.
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