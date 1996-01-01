ОАО "Восточный Порт" приступает к модернизации Угольного комплекса

Для поддержки высокого уровня грузооборота Угольный комплекс Восточного порта нуждается в обновлении технического парка и модернизации мощностей.

"За годы эксплуатации большая часть оборудования комплекса израсходовала свой ресурс и работает почти на пределе. Во избежание серьезных поломок акционерами и руководством порта принято решение о широкомасштабной программе модернизации Угольного комплекса", - сообщили ДДГ "ЗР" в порту.

Первым шагом станет замена вагоноопрокидывателей. В этом году уже подписан контракт с американской фирмой "Heyl & Patterson" на изготовление и поставку двух сдвоенных вагоноопрокидывателей. Выбор производителя не случаен, действующие механизмы изготовлены той же фирмой и зарекомендовали себя с наилучшей стороны, проработав без значительных сбоев более 14 лет. Монтаж будет проводиться в два этапа с остановкой на период замены одной из осей. Установка первого вагоноопрокидывателя начнется в 2008 г. и продлится около трех месяцев, включая демонтаж старого оборудования.

Еще одним серьезным моментом является реконструкция угольного склада. Она предполагает полную зачистку территории с новой отсыпкой и заменой дренажной системы. Данные работы возможны только при сменной консервации - площади склада.

Со снижением интенсивности грузопотока в адрес порта, в так называемый период сезонных окон, предстоит плановая замена силового оборудования и систем управления на стакерах, реклаймерах, а также судопогрузочных машинах. Большое внимание будет уделено магнитным сепараторам, так называемым ловушкам для контамината (постороннего мусора, который приходит с углем). Планируется замена всех 12 сепараторов на более современные (с масляным охлаждением).

В весенне-летний период на очереди вагоноразмораживающие устройства: замена регистров нагревателя, переход на полную автоматизацию систем управления.

"Мы понимаем, что грядущая модернизация скажется на показателях порта, - отмечает генеральный директор ОАО "Восточный порт" Сергей КУШНАРЕВ, - на время ремонтных работ производительность комплекса несколько уменьшится, но мы осознанно идем на этот шаг. Приостановив интенсивность грузопереработки сегодня, завтра мы сможем увеличить ее в разы. В любом случае, даже несмотря на планируемое снижение грузопереработки в 2008 г., обусловленное обширными планами реконструкции и ремонта Угольного комплекса, его грузооборот все равно превысит проектную мощность в 12,5 млн тонн. Модернизация необходима, порт не может работать на пределе своих возможностей, особенно сегодня, когда идет активное развитие соседних угольных портов (Ванино, Посьет - "ЗР"). А также готовится заявка в Министерство экономики и развития на создание особой экономической зоны портового типа на базе Восточного порта. Мы просто обязаны соответствовать современным требованиям рынка и встретить 35-летие компании максимально конкурентоспособными".