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Директор для приморского 3G

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В дальневосточном региональном филиале ОАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") произошла смена руководства. Вместо 35-летнего Булада СУБАНОВА, возглавлявшего филиал с 2005 г., пост регионального директора занял 43-летний Сергей МИРОНОВ. Главной задачей для нового топ-менеджера станет запуск на Дальнем Востоке сети третьего поколения. Время для старта этого проекта в Приморье - август 2008 г.

Новый директор 20 декабря был представлен прессе исполнительным вице-президентом, генеральным директором ОАО "ВымпелКом" Николаем ПРЯНИШНИКОВЫМ: "Сергей Миронов - это наш самый опытный региональный директор. Он работает в связи уже 15 лет, из которых почти 7 - в нашей компании. Именно поэтому для развертывания сетей 3G на Дальнем Востоке мы пригласили именно его".

Сергей Миронов сразу успокоил прессу: "Я не считаю себя авторитарным руководителем и придерживаюсь демократических методов управления. В кадровой политике я не планирую масштабных замен, так как прошедшее знакомство показало, что команда менеджеров на Дальнем Востоке достаточно профессиональная".

Зато Николай Прянишников сообщил, что директором филиала компании в Приморье станет Анна БЕЛЯКОВА, работавшая до этого коммерческим директором хабаровского филиала, и что технологии третьего поколения в регионе "Вымпелком" запустит сначала в Приморье. Это, по планам компании, произойдет в августе 2008 г. Также он рассказал, что благодаря сетям 3G планирует увеличить долю выручки от дополнительных услуг с 15% до примерно 20%.

Прянишников также вновь подтвердил, что "ВымпелКом" не отказывается от планов по приобретению действующих в Приморье локальных операторов.

По прогнозу менеджера, капитализация приморских сотовых операторов уже достигла пика и в будущем будет только падать. Поэтому наиболее выгодным для их владельцев вариантом Прянишников считает продажу своих активов.

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