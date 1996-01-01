Рынок труда поправят

Новый руководитель управления службы занятости населения Приморского края Роман ВОЛКОВ собрал более 400 работодателей, чтобы обозначить основные приоритеты, которыми будет руководствоваться служба впредь.

По его словам, в 2007 г. были созданы приоритетные условия для трудоустройства в крае жителей ближнего зарубежья. При формировании заявок на 2009 г. служба будет исходить из тех же предпочтений. Волков напомнил собравшимся, что администрация края вышла с предложением в правительство переселить в Приморье до 18 тыс. человек, и пожурил работодателей, что в настоящее время ими заявлено только 200 человек.

Руководителей предприятий в большей мере волновала еще не завершенная заявочная кампания на 2008 г., в чем они обвинили, в частности, и службу занятости. Как оказалось, большинство из них до сих пор не получили заключения службы, хотя их заявки были согласованы специальным отборочным органом - межведомственной комиссией, и не смогли продолжить оформление необходимых документов. Присутствующие тут же на совещании специалисты службы занятости, у которых Роман Волков попытался получить ответ, не вымолвили ни слова, что вызвало смех и возмущение в зале. Волков в ответ обвинил работодателей в демпинге за счет привлечения дешевой рабочей силы из Китая и Кореи. Особенно досталось компаниям стройиндустрии, которым он пригрозил проверками уровня заработной платы через налоговые органы.

Не успел Волков разобраться со строителями, как подоспело несколько вопросов от руководителей предприятий национальных кухонь, привлекающих поваров из Китая и Кореи, кому было обещано согласование, так как, по словам самого же Волкова, таких специалистов невозможно найти на отечественном рынке труда.

В ответ глава управления службы занятости посоветовал руководителям этих предприятий подойти к нему персонально, а остальным заявил, что администрация края и служба занятости будут настаивать на сокращении дешевой рабочей силы из Китая и Кореи. В октябре вице-губернатором Андреем НОРИНЫМ было внесено предложение в Правительство РФ об утверждении уровня допустимых долей иностранных рабочих в разных отраслях экономики края. Так, в торговле иностранцев не должно быть более 10%, в строительстве - не более 30%, в сельском хозяйстве - до 70% и в остальных отраслях - не более 20%.