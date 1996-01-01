www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 63.2 р. 100 JPY: 56.94 р.
EUR: 74.13 р. 10 CNY: 93.18 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Энергия России рождается на Востоке

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

22 декабря свой профессиональный праздник энергетики. День энергетика появился в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 г. Указом президиума Верховного Совета от 1 ноября 1988 г. праздник был перенесен на третье воскресенье декабря, а в последние годы его вновь стали отмечать 22 декабря.

Накануне в ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" прошла межрегиональная видео пресс-конференция, посвященная итогам первого года работы. В ходе пресс-конференции председатель правления, генеральный директор энергохолдинга Виктор МЯСНИК дал оценку основным результатам деятельности ДЭК с начала её функционирования - 1 февраля 2007г., а также поделился основными планами компании на ближайшую перспективу.

По итогам года Дальневосточная энергетическая компания продемонстрировала хорошие результаты: финансовый оборот ДЭК составил порядка $33 млрд, капитализация компании выросла с 17 до 45,8 млрд руб., в развитие энергетики региона было инвестировано порядка 6 млрд руб. Более эффективным стал топливный баланс: станции постепенно отказываются от дорого и невыгодного мазута в пользу более экономичных угля и газа.

Сегодня одной из основных задач для энергокомпании является выстраивание взаимоотношений с потребителями. Уже сегодня ДЭК вкладывает средства в IT-технологии с тем, чтобы решить в течение ближайших одного-двух лет проблему эффективного взаимодействия с абонентами. В планах компании не только увеличение количества современных Центров обслуживания потребителей, но и, например, внедрение системы оплаты за электроэнергию через Интернет. Этим же задачам отвечает и открытие Единого информационного центра для потребителей электроэнергии Дальнего Востока (его телефон: 8-800-333-0-444) и переход на новую форму работы с потребителями с января 2008 г.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru