Энергия России рождается на Востоке

22 декабря свой профессиональный праздник энергетики. День энергетика появился в соответствии с указом президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 г. Указом президиума Верховного Совета от 1 ноября 1988 г. праздник был перенесен на третье воскресенье декабря, а в последние годы его вновь стали отмечать 22 декабря.

Накануне в ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" прошла межрегиональная видео пресс-конференция, посвященная итогам первого года работы. В ходе пресс-конференции председатель правления, генеральный директор энергохолдинга Виктор МЯСНИК дал оценку основным результатам деятельности ДЭК с начала её функционирования - 1 февраля 2007г., а также поделился основными планами компании на ближайшую перспективу.

По итогам года Дальневосточная энергетическая компания продемонстрировала хорошие результаты: финансовый оборот ДЭК составил порядка $33 млрд, капитализация компании выросла с 17 до 45,8 млрд руб., в развитие энергетики региона было инвестировано порядка 6 млрд руб. Более эффективным стал топливный баланс: станции постепенно отказываются от дорого и невыгодного мазута в пользу более экономичных угля и газа.

Сегодня одной из основных задач для энергокомпании является выстраивание взаимоотношений с потребителями. Уже сегодня ДЭК вкладывает средства в IT-технологии с тем, чтобы решить в течение ближайших одного-двух лет проблему эффективного взаимодействия с абонентами. В планах компании не только увеличение количества современных Центров обслуживания потребителей, но и, например, внедрение системы оплаты за электроэнергию через Интернет. Этим же задачам отвечает и открытие Единого информационного центра для потребителей электроэнергии Дальнего Востока (его телефон: 8-800-333-0-444) и переход на новую форму работы с потребителями с января 2008 г.