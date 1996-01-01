Во Владивостоке начнет действовать программа содействия занятости подростков и молодежи

В краевом центре разработана Целевая программа содействия занятости, профессиональной ориентации и социальной адаптации учащихся образовательных учреждений и молодежи Владивостока на 2008-2012 гг. Она была представлена сегодня в администрации города - на заседании, посвященном вопросам трудоустройства населения.

Как было подчеркнуто в ходе совещания, необходимость создания подобной программы назрела уже давно. Несмотря на различные мероприятия, проводимые администрацией города, учреждениями образования и предприятиями Владивостока, вопрос трудовой занятости населения - в том числе подрастающего населения - по-прежнему остается злободневным. Данные статистики говорят о том, что на территории краевой столицы зарегистрировано 2 630 безработных, но это только официальные цифры.

Решить ее и призвана программа, подготовленная в администрации Владивостока. Она предусматривает выполнение работы по четырем направлениям. Это информирование подростков и молодежи о положении на рынке труда и рынке образовательных услуг; содействие трудоустройству несовершеннолетних граждан и молодежи; развитие системы профессиональной ориентации и социальной адаптации несовершеннолетних граждан и молодежи, а также содействие молодежному предпринимательству.

В рамках каждого из пунктов планируется реализация целого ряда мероприятий - по обеспечению временного трудоустройства, проведению ярмарок вакансий и дней открытых дверей, созданию образовательно-трудового профильного лагеря, оказанию консультационной и информационной помощи детям и их родителям, выявлению профессиональной ориентации подростков и многое другое.

Кстати, последнее направление специалисты считают одним из наиболее важных. Как было отмечено в ходе заседания, именно своевременное распознание профессиональных наклонностей ребенка позволяет в будущем обеспечить его качественное трудоустройство.