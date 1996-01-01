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А вагон и ныне там...
ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) и ряд экспедиторских компаний, работающих на территории порта, на прошлой неделе заявили о критической ситуации с простоем порожних вагонов на припортовой железнодорожной станции "Владивосток".
В совместном заявлении руководства компаний говорится, что на протяжении полугода на станции "Владивосток" длительное время простаивают после разгрузки в ВМТП порожние вагоны разных собственников. Количество простаивающих вагонов в разные дни составляет от нескольких сотен до 700, тогда как нормальная общая емкость подвижного парка на станции Владивосток составляет 830 вагонов.
В заявлении говорится, что "бесхозный порожняк" не дает порту в нормальном режиме обрабатывать вагоны и флот, перекрывая собой пути, предназначенные для маневровых операций.
"Железнодорожники Владивостокского отделения ДВЖД тоже чувствуют себя в этой ситуации как в западне. На заявки порта, к примеру, предоставлять под выгрузку теплохода, груженного сахаром-сырцом, 45 вагонов каждый день в течение 18 суток молчаливо разводят руками. И урезают заявки в 1,5, а то и в 2 раза, мотивируя это тем, что маневровые пути заняты - "больше ставить некуда". Такая ситуация повторяется с любым новым пароходом, с каждым видом грузов", - говорится в заявлении.
Из-за забитости подъездных путей, у бортов судов и на складских территориях порта отсутствуют в необходимом количестве порожние полувагоны, вагоны-сетки, универсальные платформы, отмечают авторы заявления. Так, для отгрузки труб большого диаметра, предназначенных для строительства нефтепроводной системы "Восточная Сибирь - Тихий океан", в ноябре требовалось 455 полувагонов, на деле поступило в 3,5 раза меньше.
В заявлении также приводятся факты финансовых потерь грузовладельцев, экспедиторов и судовладельцев, работающих на территории порта Владивосток, из-за сверхнормативной стоянки судов и хранения грузов в порту.
У железной дороги свое видение ситуации. По данным, приведенным на международном Дальневосточном транспортно-логистическом форуме во Владивостоке начальником департамента управления перевозками ОАО "РЖД" Алексеем МИРОНОВЫМ, на Владивостокском отделении Дальневосточной железной дороги по состоянию на 26 ноября рабочий парк приватного подвижного состава составляет в среднем в сутки 14,9 тыс. вагонов, в том числе 5,5 тыс. полувагонов. Из них 3,5 тыс. вагонов в порожнем состоянии, 1,8 тыс. вагонов в груженом состоянии, которые, в свою очередь, составляют 62% из общего парка всех вагонов.
"Такое положение дел произошло из-за того, что собственники подвижного состава, особенно мелкие, чтобы сэкономить на тарифе за порожний пробег вагонов, либо отставляют подвижной состав от движения в ожидании грузов, направляемых в европейскую часть страны, либо ожидают грузы первого тарифного класса для перевозки грузов на небольшом плече, чтобы затем направить свой подвижной состав в европейскую часть России по низким ставкам. При этом, на сегодняшний день, на Владивостокском отделении дороги предложение собственников превышают погрузочные ресурсы грузоотправителей. И дорожные логистические центры могли бы способствовать решению данной проблемы", - заявил А. Миронов.
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