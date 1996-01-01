Продлен срок на обжалование

Фирма, пропустившая срок обращения в арбитраж по налоговому спору, не может быть лишена права на судебную защиту.

Таким выводом порадовал предпринимателей Президиум ВС. Согласно п. 4 ст. 198 АПК предприниматели вправе обратиться в суд с заявлением о признании недействительными решений госорганов в течение трех месяцев. При этом НК установлено, что акты проверок, также в течение трех месяцев, могут быть оспорены в вышестоящей инстанции. На рассмотрение жалобы налоговикам отводится месяц. Следовательно, процедура обжалования может выходить за пределы установленного АПК трехмесячного срока.