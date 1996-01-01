Импортному мясу ищут дорогу

Две недели назад ДДГ "ЗР" поднял тему мясного импорта, правила которого изменятся в грядущем феврале. Напомним, после 17 февраля 2008 г. вводится в действие Приказ Федеральной таможенной службы (ФТС) "О местах декларирования отдельных видов товаров" от 17.10.07. Этот документ фактически запрещает проводить на территории Приморского края декларирование товаров группы 02 (мясо и мясопродукция).

Логика приказа такова: импортную мясную продукцию, дабы не подвергать опасности жизнь и здоровье потребителей, необходимо доставлять для таможенного оформления туда, где ей будет обеспечено надежное временное хранение. А склады временного хранения (СВХ), отвечающие всем формальным требованиям Россельхознадзора и санитарным нормам, есть далеко не везде. В частности, в регионе деятельности Дальневосточного таможенного управления - всего на трех таможенных постах: в Хабаровске, Петропавловске-Камчатском и Анадыре. Приморские таможенные посты в приказе не значатся.

К чести Владивостокской таможни ее начальник Дмитрий ШМАРЛИН встретился на прошлой неделе с представителями организаций-импортеров мясопродукции и предложил им совместными усилиями, в рамках закона, решить проблему СВХ на территории Владивостока.

Суть предложений руководителя Владивостокской таможни сводится к следующему: приказ ФТС логичен и обоснован, его нужно выполнять, но можно обратиться к руководству ФТС с просьбой включить в список разрешенных к декларированию мест также и зону деятельности Владивостокской таможни. Но для этого на ее территории в ближайшее время должны появиться СВХ, отвечающие требованиям Россельхознадзора. Организацию необходимых работ по аренде помещений и их оснащения соответствующим морозильным оборудованием могли бы взять на себя сообща заинтересованные организации-импортеры.

Пока же в зоне деятельности Владивостокской таможни действует один СВХ (принадлежащий ООО "Далькомхолод"), отвечающий по своим техническим параметрам требованиям Россельхознадзора. Он предназначен для временного хранения рыбопродукции, а также товаров группы 02 и оборудован морозильной камерой общей площадью 350 кв. м.