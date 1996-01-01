Работодатели оставили без денег семь тысяч приморцев

Объем задолженности по зарплате в Приморье, по данным на 1 декабря, составил 76,1 млн руб. По сравнению с ноябрем он уменьшился на 24,5 млн. Сумма долга из федерального бюджета уменьшилась в 4,9 раза и составила 1,2 млн руб., сообщает PrimaMedia со ссылкой на Примкрайстат.

Остальная сумма - почти 75 млн руб. - сложилась из-за отсутствия средств организаций для расчетов с работниками. Численность работников, перед которыми организации имели задолженность по заработной плате, составила 7,6 тыс. человек. Просроченная задолженность по заработной плате в расчете на одного работника в среднем составила 9 977 рублей. Сумма просроченной задолженности составляет 0,9 месячного фонда зарплаты за октябрь. Наиболее высоко это отношение в организациях по управлению недвижимым имуществом (99,1 раза), сельского хозяйства, охоты и лесозаготовок (14,2).