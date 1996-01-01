Строители обделены в охране труда

В Администрации Приморского края прошло заседание очередной Межведомственной комиссии (МВК) по охране труда в строительной индустрии края. В ходе заседание были обнародованы результаты выполнения решений МВК последних двух лет. Получается, условия и охрана труда в Приморье оставляют желать лучшего.

По словам заместителя начальника Управления по труду Приморского края Владимира ЗИМБУРСКОГО, особых улучшений замечено не было. Люди в строительстве продолжают получать серьезные травмы и профессиональные заболевания, и, к сожалению, за минувший год 7 человек погибли на рабочих местах. Комиссия выслушала отчеты директоров строительных предприятий, в которых погибли люди, и пришла к выводу, что наибольшее число несчастных случаев происходит по причинам неудовлетворительной организации производства работ и системы охраны труда, отсутствия аттестации рабочих мест по условиям труда и периодического медосмотра трудящихся. Кроме того, в связи с предстоящим грандиозным строительством до 2012 г. и привлечением массового иностранного труда председатель Приморской краевой профсоюзной организации работников строительства и промышленности строительных материалов Эдуарт ДРОБОТ выступил с предложением обязать строительные организации включить в штат переводчиков, для проведения инструктажа по охране труда для иностранцев.