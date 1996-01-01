"Спасскцемент" делает ставку на клинкер

ОАО "Спасскцемент" по итогам 9 месяцев 2007 г. увеличило чистую прибыль в 2,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 561,129 млн руб. При этом выручка компании также выросла в 2,3 раза - до 2 млрд 857,893 млн руб.

В отчете компании отмечается, что предприятие в четвертом квартале наметило довести общий объем продаж основных видов продукции (цемента и клинкера) до 650 тыс. тонн, что в 3 раза больше, чем за аналогичный период 2006 г. При этом большую долю составит продажа клинкера.

В 2008 г. предприятие планирует довести объем продаж до 2 млн 954,4 тыс. тонн продукции. Для этого, в частности, планируется на второй вращающейся печи Новоспасского цементного завода заменить горелку на более совершенную - фирмы "Унитерм" - с целью снижения расхода топлива.