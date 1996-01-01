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Сергей Генералов назвал партнера
Группа "Промышленные инвесторы" объявила о продаже своего горно-металлургического бизнеса вновь созданной управляющей компании GeoProMining. Руководить ею будет второй совладелец "Проминвесторов" Симан ПОВАРЕНКИН. Сам же Сергей ГЕНЕРАЛОВ сосредоточится на развитии транспортного направления группы.
Досье"Промышленные инвесторы" - российская финансово-промышленная группа, контролирующая более 60% акций ДВМП, 75% "Авиа Менеджмент Груп" (создана для реализации проекта системы авиатакси Dexter), 100% группы "Русский алкоголь", "Русского торфа" и "Русских биотехнологий" и др. Основной акционер - Сергей Генералов (доля не раскрывается).
Бывший министр топлива и энергетики РФ (1998-1999 гг.) Сергей Генералов, основной владелец "Промышленных инвесторов", впервые обнародовал имя одного из своих основных партнеров по бизнесу. Как говорится в сообщении "Проминвесторов", принадлежащие г-ну Генералову акции горнометаллургических предприятий в России и странах ближнего зарубежья проданы "второму совладельцу "Промышленных инвесторов" Симану Поваренкину".
Как рассказал РБК daily представитель "Промышленных инвесторов" Олег РУМЯНЦЕВ, г-н Поваренкин вместе с Сергеем Генераловым стоял у истоков создания группы и является ее совладельцем с самого начала. В каждом из проектов группы у бывшего министра есть партнеры, но, как замечает Олег Румянцев, для Генералова принципиально иметь контроль во всех.
Сумма сделки не разглашается. В группе отметили, что доля Симана Поваренкина в управляющей компании не меняется. Вдобавок он сохранит свои посты председателя совета директоров Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и ООО "Промышленные инвесторы", а также пост председателя наблюдательного совета ОАО "Владивостокский морской торговый порт". "Это не развод по примеру Прохорова и Потанина, - пояснил г-н Румянцев. - Это выделение горно-металлургических активов под управление вновь созданной GeoProMining, в которой Симану Поваренкину будет принадлежать контрольный пакет акций".
Как отмечается в сообщении группы, сам Сергей Генералов "намерен сконцентрироваться на развитии проектов в других отраслях - в первую очередь в транспортной сфере". "Это больше похоже на продажу непрофильных активов", - комментирует аналитик "Ак Барс Финанс" Олег СУДАКОВ.
По его словам, г-ну Генералову сейчас очень нужны деньги: только на пополнение флота ДВМП предполагается потратить в 2007 г. $270 млн, напоминает эксперт. К тому же, добавляет аналитик банка "Зенит" Игорь НУЖДИН, рыночные мультипликаторы горно-рудного бизнеса гораздо выше, чем, к примеру, в черной металлургии. "Этот бизнес стоит гораздо дороже, если существует самостоятельно", - считает аналитик.
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