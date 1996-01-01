www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 66.89 р. 100 JPY: 60.38 р.
EUR: 76.06 р. 10 CNY: 97 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

Сергей Генералов назвал партнера

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Группа "Промышленные инвесторы" объявила о продаже своего горно-металлургического бизнеса вновь созданной управляющей компании GeoProMining. Руководить ею будет второй совладелец "Проминвесторов" Симан ПОВАРЕНКИН. Сам же Сергей ГЕНЕРАЛОВ сосредоточится на развитии транспортного направления группы.

Досье

"Промышленные инвесторы" - российская финансово-промышленная группа, контролирующая более 60% акций ДВМП, 75% "Авиа Менеджмент Груп" (создана для реализации проекта системы авиатакси Dexter), 100% группы "Русский алкоголь", "Русского торфа" и "Русских биотехнологий" и др. Основной акционер - Сергей Генералов (доля не раскрывается).

Бывший министр топлива и энергетики РФ (1998-1999 гг.) Сергей Генералов, основной владелец "Промышленных инвесторов", впервые обнародовал имя одного из своих основных партнеров по бизнесу. Как говорится в сообщении "Проминвесторов", принадлежащие г-ну Генералову акции горнометаллургических предприятий в России и странах ближнего зарубежья проданы "второму совладельцу "Промышленных инвесторов" Симану Поваренкину".

Как рассказал РБК daily представитель "Промышленных инвесторов" Олег РУМЯНЦЕВ, г-н Поваренкин вместе с Сергеем Генераловым стоял у истоков создания группы и является ее совладельцем с самого начала. В каждом из проектов группы у бывшего министра есть партнеры, но, как замечает Олег Румянцев, для Генералова принципиально иметь контроль во всех.

Сумма сделки не разглашается. В группе отметили, что доля Симана Поваренкина в управляющей компании не меняется. Вдобавок он сохранит свои посты председателя совета директоров Дальневосточного морского пароходства (ДВМП) и ООО "Промышленные инвесторы", а также пост председателя наблюдательного совета ОАО "Владивостокский морской торговый порт". "Это не развод по примеру Прохорова и Потанина, - пояснил г-н Румянцев. - Это выделение горно-металлургических активов под управление вновь созданной GeoProMining, в которой Симану Поваренкину будет принадлежать контрольный пакет акций".

Как отмечается в сообщении группы, сам Сергей Генералов "намерен сконцентрироваться на развитии проектов в других отраслях - в первую очередь в транспортной сфере". "Это больше похоже на продажу непрофильных активов", - комментирует аналитик "Ак Барс Финанс" Олег СУДАКОВ.

По его словам, г-ну Генералову сейчас очень нужны деньги: только на пополнение флота ДВМП предполагается потратить в 2007 г. $270 млн, напоминает эксперт. К тому же, добавляет аналитик банка "Зенит" Игорь НУЖДИН, рыночные мультипликаторы горно-рудного бизнеса гораздо выше, чем, к примеру, в черной металлургии. "Этот бизнес стоит гораздо дороже, если существует самостоятельно", - считает аналитик.

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru