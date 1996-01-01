Самобичевание бизнеса

Некоторые приватизационные сделки 90-х гг. прошлого века могут быть пересмотрены. Так считает глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр ШОХИН.

Стоит отметить, пишет "Утро.Ru", что глава РСПП поднял вопрос реприватизации следом за главой "Финансгрупп" Олегом ШВАРЦМАНОМ (имеется в виду его скандальное интервью о госрейдерстве), правда, говорил об этом несколько мягче. "Вполне допустимо пересматривать сделки, которые были проведены с явным нарушением закона", - отметил он. Как показывают результаты опроса, проведенного ВЦИОМ по заказу РСПП, пересмотреть результаты приватизации готовы 58% российских предпринимателей.

Вместе с тем Шохин обратил внимание, что приватизация вовсе не является главной причиной негативного отношения населения к бизнесу. "Виной всему - социальное неравенство", - отметил Шохин. А главной задачей бизнеса, по словам главы РСПП, является создание рабочих мест.

"Мне кажется, что для населения гораздо важнее не передел новой собственности. Если вместо старых олигархов появятся новые, то социальная справедливость от этого не появится", - заявил Шохин. Он напомнил об опыте других стран, где многочисленные приватизации не сократили социальных разрывов. И сравнил эту ситуацию с эскалаторами в метро. Один из них сломался, люди на нем застряли и стоят на месте. В то время как на другом пассажиры быстро поднимаются наверх.

В целом же, как полагает глава РСПП, итоги приватизации остались в прошлом. Шохин отметил, что в настоящий момент в России сохраняется благоприятная финансовая ситуация, и выделенные бюджетом средства на институты развития были направлены не на проекты, а размещены на межбанковском рынке. По его мнению, государству нужны активы, которые оно могло бы продать в целях социальной политики: например, для пополнения бюджета пенсионной системы. "Поэтому, заходя в бизнес, покупая активы, государство должно объявлять стратегию выхода из него. Это нужно для того, чтобы будущим финансовым инвесторам знать, что делать в критической ситуации", - заявил Шохин. Именно наличие такой стратегии покажет бизнесу, как следует проводить приватизацию.