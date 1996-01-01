Авансы по налогу на прибыль "усохли"

Налоговики не вправе привлечь компанию к ответственности за неполную уплату авансовых платежей по налогу на прибыль, поскольку окончательная сумма налога определяется по итогам налогового периода. На это указал ВАС в определении от 2 ноября 2007 г. № 14105/07. Арбитры отклонили ссылку налоговиков на информационное письмо ВАС от 22 декабря 2005 г. № 28. Дело в том, что в пункте 12 данного документа речь идет о возможности осуществления мер по принудительному взысканию задолженности по авансовым платежам. Однако, по мнению судей, это вовсе не означает, что инспекторы могут штрафовать всех направо и налево.