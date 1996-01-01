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Налоговый вычет может получить любой из супругов
01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток
При покупке квартиры право на налоговый вычет имеют оба супруга, независимо от того, на кого зарегистрирована квартира. Это подтвердил на днях Высший налоговый суд. Судьи указали, сообщает "Клерк.Ru", что имущество, приобретенное одним из супругов в браке, является совместной собственностью. Факт брака является достаточным доказательством в данном случае.
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