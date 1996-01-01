Развлечения "упрощенца" оплатит чистая прибыль

Фирме-"упрощенцу" с объектом налогообложения "доходы минус расходы", решившей провести конференцию или другое подобное мероприятие, надо быть готовой к тому, что списать затраты на культурную программу ей не удастся. Как предупредил Минфин в письме от 20 ноября 2007 г. № 03-11-03/12, такие расходы попросту не предусмотрены статьей 346.16 Налогового кодекса, а потому не могут быть учтены при определении налоговой базы. С полным правом уменьшить доходы компания может лишь на стоимость аренды помещения и оргтехники, а также на суммы, потраченные на изготовление канцтоваров, издание сборников и проспектов.