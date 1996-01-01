Улики против "серой" зарплаты

Налоговики уже давно целенаправленно ведут работу по легализации "теневой" заработной платы. Судя по сложившейся арбитражной практике, инспекторы не брезгуют даже косвенными доказательствами. Правда, у компаний все-таки есть возможность выйти сухими из воды.

Если "фирменная" бухгалтерия вызвала какие-либо подозрения у инспекторов, налоговой проверки не избежать. Причем особо сомневающимся ревизорам может показаться недостаточным тот комплект документов, который представила компания. В этой ситуации они могут истребовать дополнительные бумаги. И фирме изрядно не повезет, если в составе оных контролеры смогут найти внутренние документы компании, те же "серые" зарплатные ведомости. Кроме всего прочего, в качестве дополнительных мероприятий инспекторы могут устроить допрос свидетелей. Вот здесь организация имеет все шансы "погореть" с компроматом.

В поисках налоговых улик

Нагрянувшие с тотальной проверкой контролеры достаточно часто применяют метод проведения личных бесед с работниками организации. И совершенно бесполезно пытаться подготовить персонал заранее, предупреждая, а порой даже требуя хранить молчание. Ведь под напором сотрудников УБЭП многие работники наверняка выложат всю "поднаготную". А такие аргументы, как слова свидетелей, нередко очень действенны в суде.

Однако основу решения о результатах ревизорской проверки составляют все-таки документы организаций. Именно поэтому, не найдя никакого компромата, инспекторы, вероятнее всего, начнут штудировать все бумаги подряд, которые они только смогут изъять в организации. Ведь в силу части 5 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса обязанность доказывания обстоятельств, послуживших основанием для принятия оспариваемого решения, возлагается на орган, который его принял. Что, в общем-то, и служит причиной "добирания баллов" инспекторами посредством изучения дополнительного комплекта документов.

Опознавательные знаки

Зачастую фирмы "попадаются" на зарплатных нарушениях исключительно по причине своей рассеянности. Так, в качестве примера можно привести случай, когда невнимательность и небрежное отношение к бумагам привело компанию к разбирательствам в ФАС Северо-Западного округа. А дело было так. По результатам выездной проверки фирмы налоговая инспекция обнаружила у организации недоимку по НДФЛ за предыдущие периоды. Однако по запросу инспекторов организация не стала представлять никаких сведений, чем и навлекла на себя гнев ревизоров в виде проведения дополнительных мероприятий налогового контроля сотрудниками УБЭП.

По окончании этой проверки инспекция, в частности, изъяла внутренние бумаги, среди которых оказались трудовые договоры, заключенные с персоналом, и тетрадь с рабочими записями. Мало того, в качестве обоснования виновности организации ревизоры смогли представить вниманию арбитров протоколы опросов работников фирмы, в которых подтверждался факт выплаты "серой" зарплаты. Причем, по словам работников, при получении на руки неофициальной зарплаты они должны были расписаться все в той же злополучной тетради.

В ходе судебного разбирательства ревизоры настаивали на том, что обнаруженная тетрадь - не что иное, как неофициальная книга учета денежных выплат работникам фирмы. Ведь в ней содержались такие сведения, как фамилии и имена работников, даты выдачи денежных средств под личную роспись и так далее. И вся эта информация была прописана под заголовками "Аванс" и "Зарплата". Подытожив данные, инспекторы указали, что общая сумма "серых" выплат составила примерно полмиллиона рублей.

Представленные налоговиками аргументы не смогли оставить равнодушными служителей Фемиды, которые признали, что найденная тетрадь действительно является неофициальной книгой учета выплат дохода работникам. Причем доводы руководства организации о том, что указанная выдача денег производилась за счет средств и по инициативе учредителя общества без ведома гендиректора и главбуха, должного эффекта на мнение судей не возымели. И прежде всему потому, что оказались совершенно бездоказательными.

В конце концов арбитры приняли весьма неприятное для фирмы решение об уплате штрафа на сумму начисленных выплат (постановление ФАС Северо-Западного округа от 31 августа 2007 г. по делу № А56-550/2006).

Спасительная небрежность

Далеко не всегда найденная инспекторами "личная" документация фирмы "производит впечатление" на судей. Даже в том случае, если речь идет об изъятых правоохранительными органами "серых" зарплатных ведомостях. Так, в постановлении ФАС Северо-Западного округа от 15 августа 2007 г. по делу № А56-40697/2006 арбитры посчитали, что подобные бумаги и вовсе нельзя причислить к категории улик. По крайней мере, те из них, которые не содержат наименование обвиняемой организации, а также подпись должностного лица, которое эти ведомости составило.

Кроме того, в данном судебном процессе фирме помогла банальная безалаберность в заполнении внутренних документов. Суд обратил внимание на то, что в представленных налоговиками потенциальных доказательствах неофициального дохода сотрудников отсутствовали инициалы большинства работников и подписи о получении ими указанных денежных средств. Дополнили картину многочисленные исправления и зачеркивания в обнаруженных ведомостях, что, по мнению арбитров, недопустимо для финансовых документов и ставит под сомнение их достоверность.