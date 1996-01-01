Нефтепровод "тормозит"

Строительство нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан" (ВСТО) может не уложиться в установленные сроки - до конца 2008 года и задержаться на полгода, считает президент Якутии Вячеслав ШТЫРОВ. "Последнее время появились сомнения в сроках реализации этого проекта, но это реальная задача, максимальная задержка может составить полгода", - заявил он 4 декабря на пресс-конференции в Москве в рамках Дней Якутии, сообщает ЯСИА.

Глава республики отметил, что проблемы со сроками связаны с подрядчиками, так как в России ведется строительство нескольких крупных трубопроводов и не хватает квалифицированных кадров. При этом Штыров сказал, что трубопровод можно успеть ввести в эксплуатацию и до конца 2008 года, когда в Якутии должно выйти на добычу в 1 млн тонн Талаканское месторождение, нефть с которого будет поставляться в нефтепровод.

"Я пока считаю, что оснований для изменения сроков нет, хотя есть ряд субъективных причин, в том числе смена руководства "Транснефти", но проекту был дан хороший старт, и надо уложиться в сроки", - добавил президент республики. Как сообщалось ранее, "Транснефть" планирует до 10 декабря уточнить сроки строительства ВСТО, поскольку проверка выявила отставание от плановых показателей. Причинами невыполнения плановых заданий в компании называют отсутствие у генподрядных организаций необходимого количества квалифицированных рабочих и специалистов, должного числа привлеченных субподрядных организаций. Кроме того, до настоящего времени не завершена госэкспертиза технико-экономического обоснования проекта спецморнефтепорта Козьмино, что не позволяет осуществить разработку проектно-сметной документации и соответственно начать строительство объектов порта, которое по нормативным срокам должно составить от 1,5 до 2 лет.

Первая очередь строительства предполагает возведение участка нефтепровода из Иркутской области до Приамурья годовой мощностью 30 млн тонн. Второй этап предусматривает прокладку трубы из Амурской области в Приморье мощностью 50 млн тонн нефти в год с расширением пропускной способности иркутско-амурского участка до 80 млн тонн. Первая очередь ВСТО включает линейную часть общей протяженностью 2,694 тыс. км, семь нефтеперекачивающих станций с резервуарным парком общим объемом 800 тыс. кубометров, объекты связи и внешнего электроснабжения, автономную дизельную электростанцию, единую информационную систему управления, специализированный морской нефтеналивной порт Козьмино.

Строительство ведется в основном на участках повышенной сложности - в поймах рек, на болотах, многолетнемерзлых и скальных грунтах с большими уклонами. Трасса первого этапа имеет переходы через 530 водотоков, в том числе через Усть-Илимское водохранилище и такие крупные реки, как Ангара, Лена, Нюя и другие.

Строящийся в два этапа ВСТО общей протяженностью 4,77 тыс. км свяжет Иркутскую область с терминалом в Приморье. Нефть по нему, в частности, планируется поставлять в дальневосточные субъекты РФ и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.