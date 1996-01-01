Долги за электроэнергию могут обанкротить военное предприятие электрических сетей

Дальэнергосбыт - филиал ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) обратился в Арбитражный суд Приморского края с иском о признании банкротом федерального государственного унитарного предприятия "42 электрическая сеть ВМФ" Министерства обороны РФ, сообщила пресс-служба энергокомпании.

Основанием для этого послужили вынесенные ранее в пользу энергокомпании 24 решения суда о взыскании с военного предприятия задолженности в размере более 90 млн руб., образованной в 2005 и 2006 годах. Однако 42-я сеть не исполнила решения суда и до сих пор не погасила свои долги перед энергетиками. До ноября 2006 г. 42-я сеть ВМФ являлась оптовым перепродавцом электроэнергии в Фокино, Смоляниново, Романовке, Новонежино, Николаевке, Екатериновке, Дунае и ряде других населенных пунктов южной части Приморья, осуществляя сбор денежных средств с потребителей. При этом "42-сеть ВМФ" хронически не рассчитывалась за покупную электроэнергию с ее непосредственным поставщиком - ОАО "Дальэнерго", правопреемником которого с 1 февраля 2007 года стало ОАО "ДЭК".

После того как в ноябре 2006 г. сбыт электроэнергии был передан от 42-й сети Дальэнергосбыту, у военного предприятия остались только функции транспортировщика электроэнергии.