Рацпредложение щенят

Слыхали: наглый, у прожженного, вороватого, прошедшего сквозь горнило 90-х российского бизнеса нашлась-таки заветная кнопка, и он поднял лапки вверх. Самая авторитетная бизнес-организация страны - Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) согласилась на выборочную или частичную (как хотите) деприватизацию (см. стр. 13). Дескать, есть бизнесмены, которые плохо распорядились свалившимся на них добром. Почему бы таких и не того... То, что это не желание одиночных провокаторов, подтверждается опросами ВЦИОМа, дескать, больше половины бизнеса не прочь пересмотреть итоги далекой приватизации.

Когда я прочитал первые сообщения о "рацпредложении", то сразу вспомнилась история, рассказанная мне в 90-х годах, когда Владивосток стал заложником многочисленных свор собак, от которых тогда в массовом порядке избавлялись обнищавшие горожане. Собаки, среди которых можно было встретить весьма породистых особ, не долго тосковали по утерянному уюту, теплу и свежей косточке. Природа быстро брала свое, собаки зверели и организовывались в свои банды и даже захватывали территории. В общем, все как у людей. Дело дошло до того, что против этих свор пришлось даже бросать специальные подразделения милиции с автоматами.

Так вот, один знакомый поведал о том, как он сам стал свидетелем следующей истории. Два новоявленных пса-бомжа по неопытности приблудились к чужой помойке. Не прошло и минуты, как они оказались окруженными хорошо организованной сворой своих сородичей, "крышующих" данный объект. Хозяева были настроены весьма агрессивно и решительно. Несчастные вчерашние домашние шавки поджали хвосты и тряслись от страха. И когда до развязки оставался миг, один из окруженных псов вдруг набросился на своего собрата, ожидавшего чего угодно, но не такой предательской подлости. Он стоял, истекая кровью, а на него яростно кидался товарищ по несчастью, вырывая куски из недавнего дружка... Все было кончено очень быстро. Переступив еще дергающегося в конвульсиях убитого пса, "победитель" в позе покорности стал приближаться к своре. Легкий скулеж, поджатый хвост, опущенная голова... Все говорило о том, что пес, выслужившись самым кровавым образом, отдает свою судьбу на суд хозяев. Но не тут-то было. Подлость и подхалимство лишь добавило к его несчастной жизни пару минут. В одно мгновенье и он был разорван в клочья... Это были не те лю.., простите, животные, с которыми можно было бы о чем-то договорится или чем-то от них откупиться.

Приватизация, безусловно, стала одним из самых масштабных ограблений (после большевистской экспроприации, конечно) в истории страны. И очевидная несправедливость, когда кто-то в одночасье стал миллиардером, а кто-то бессловесным быдлом, гложет многих до сих пор. Моя покойная ныне мать, отработав 35 лет на одном рыбообрабатывающем предприятии, получила тогда шесть крохотных и почти ничего не стоящих акций. Хуже того, спустя пару лет она просто получила по почте уведомление, что в связи с неожиданным банкротством вчера еще преуспевающего предприятия и эти ее акции... аннулируются. Новый владелец далеко пошел - его фамилия мелькала в предвыборных роликах известной партии в недавней избирательной кампании...

Проблема в другом. И простой обманутый народ здесь ни при чем. Что-то подсказывает мне: мысль о "частичной деприватизации" возникла вовсе не у тех бизнесменов, кто откровенно беспредельничал в те шальные годы. Те мужики настолько суровы, что решают свои проблемы за кремлевскими стенами. Или я пропустил покаянное выступление по телеку АБРАМОВИЧА или ПРОХОРОВА? Тогда кто эти "рационализаторы"? Да обычный бизнес, который просто сдрейфил. Или устал бороться. Или, думает, что на деприватизации он сможет поживиться. А чего бояться-то, спросите вы? Да силовой деприватизации и испугался. Сами знаете, кто и как в нашей стране и чего отбирает. Вот и решили, что лучше отдать на растерзание или на откуп разошедшимся вконец силовиками и вкупе с ними своих не самых "радивых" товарищей. Глядишь наедятся и отстанут, а лучше, чтобы и крохи вкусненькие после своего пиршества оставили.

Увы, не отстанут и не наедятся - попробуйте отнять косточку даже у наевшейся до отвала собаки? Просто они сегодня главные на нашей "помойке". Всему остальному бизнесу в этом раскладе досталась лишь роль щенят, которые имеют право вытявкивать рацпредложения, как и когда им быть сожранными ненасытными бультерьерами в погонам.