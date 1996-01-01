...Но энергетики на этом не успокоились

Как стало известно ДДГ "ЗР", энергетики инициировали новую тяжбу с целью банкротства 30-го СРЗ, учитывая, что предприятие имеет и другие неисполненные обязательства перед энергокомпанией.

"С августа по октябрь арбитражный суд вынес в пользу "ДЭК" еще три решения о взыскании с оборонного завода долгов за потребленную в 2007 г. электроэнергию на общую сумму 4 млн руб. На основании исполнительных листов на сумму 1,5 млн руб. юристы Дальэнергобыта уже подали новое заявление о банкротстве СРЗ", - сообщили в энергокомпании.