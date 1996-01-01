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ФАС разрешила слияние ОАО "ДЭК" и ОАО "ЮЯЭК"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России рассмотрела ходатайство о реорганизации в форме присоединения ОАО "Южно-Якутская энергетическая компания" (ЮЯЭК) к ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) и приняла решение об удовлетворении данного ходатайства.
Это является одним из заключительных этапов законодательно определенных мероприятий по слиянию энергокомпаний, говорится в сообщении пресс-службы ДЭК.
Напомним, что ОАО "ЮЯЭК" объединяет активы южной части якутской энергосистемы: генерирующие мощности (включая Нерюнгринскую ГРЭС, мощностью 570 МВт), а также распределительные и сетевые активы.
Выход ОАО "ЮЯЭК" из состава "Якутскэнерго" был осуществлен 1 ноября 2006 г. в рамках процесса формирования ОАО "ДЭК", которое в начале 2007 г. уже произвело объединение активов ОАО "Амурэнерго", "Хабаровскэнерго", "Дальэнерго" и ЗАО "ЛуТЭК" в ее 100%-ные дочерние компании - Дальневосточную генерирующую компанию и Дальневосточную распределительную сетевую компанию.
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