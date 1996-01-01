Лучшие европейские технологии приходят в российский леспром

В г. Усть-Илимске Иркутской области торгово-сервисная компания "ЧЕТРА-Промышленные машины" провела презентацию уникальной лесозаготовительной техники датского производителя харвестеров Silvatec, с 2006 года входящего в состав концерна "Тракторные заводы".

Шесть лесозаготовительных комплексов - многофункциональных харвестеров Silvatec Sleipner и форвардеров - с августа этого года работают в ООО "Андреевская лесопромышленная компания". На одном из лесных участков предприятия компания "ЧЕТРА-Промышленные машины" продемонстрировала возможности харвестера Silvatec Sleipner.

Генеральный директор Андреевской ЛПК Николай АНДРЕЕВ хорошо отзывается о новинке из Дании: "Мы по достоинству оценили многофункциональность, технологичность лесозаготовительной техники Silvatec. Сейчас налаживаем работу сервисной службы, ведь техника эксплуатируется в условиях Сибири. И этим все сказано: морозные зимы, склоны, болота, ангарская сосна… Вахтовый метод работы на участках, которые находятся далеко от базы".

Специалисты, приехавшие на презентацию датской техники, по достоинству оценили ее преимущества в сравнении с имеющимися на рынке аналогами, высокую проходимость и устойчивость на склонах. Отметили, что харвестерная головка, оборудованная мощными ножами и автоматическим пильным узлом, отличается надежной конструкцией и хорошо защищена от внешних повреждений. А мощная гидравлика позволяет одновременно проводить операции как с краном-манипулятором, так и с самой головкой.

Директор по продажам компании Silvatec Карстен СИМОНСЕН, приехавший в Россию с целью увидеть и оценить работу харвестеров в сибирских условиях, вместе с гостями поднимался в кабину, осматривал каждую деталь, отвечал на многочисленные вопросы лесозаготовителей. Их интересовало многое: комфортно ли в кабине, устраивает ли обзор, компьютерное оснащение… Поделился впечатлениями от работы на технике Silvatec оператор Андреевской ЛПК Константин АСТАШЕНКО, под чьим управлением харвестер быстро и ловко валил деревья, очищал стволы от сучьев и распиливал их. Мастер отметил эргономичность рабочего места, удобство и простоту компьютерного программирования и джойстикового управления.

Как отметил директор Центра продаж лесозаготовительных машин и оборудования ОАО "ЧЕТРА-Промышленные машины" Владимир ЯДРЫШНИКОВ, компания самое пристальное внимание уделяет гарантийному и постгарантийному сервисному обслуживанию и готова брать на себя ответственность за состояние техники на весь период ее работы. Для этого создаются все условия, например, обеспечивается участие специалиста компании при вводе техники в эксплуатацию. Решаются все вопросы гарантийного и послегарантийного ремонта. Для этого на базе Андреевской ЛПК уже открыт склад запасных частей.