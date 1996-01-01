"Альянс" и Tecnicas Reunidas взялись за комплекс

Нефтяная компания "Альянс" и Tecnicas Reunidas, международный подрядчик со штаб-квартирой в Испании, подписали контракты на проектирование, приобретение и монтаж Комплекса гидрогенизационных процессов для Хабаровского нефтеперерабатывающего завода (ХНПЗ).

Строительство комплекса является основной составляющей Программы генеральной реконструкции ХНПЗ. Комплекс включает в себя: установку гидроочистки авиационного керосина и дизельного топлива мощностью 1180 тыс. т в год; установку гидрокрекинга мощностью 500 тыс. т в год; установку по получению водорода мощностью 20 тыс. т в год; комбинированную установку регенерации аминов, отпарки кислых стоков и получения серы с блоком очистки хвостовых газов мощностью по гранулированной сере свыше 13 тыс. т в год.

"Альянсом" уже получены все необходимые разрешения государственных регулирующих органов на строительство перечисленных установок, в работе которых будут применяться передовые технологии по лицензиям Shell Global Solutions, Foster Wheeler, Technip - KTI.

Комплекс обеспечит производство на ХНПЗ моторных топлив, соответствующих стандарту Евро-5, а также позволит сократить экологическое воздействие завода на окружающую среду. Срок реализации проекта - 39 месяцев, стоимость - порядка $800 млн.

Параллельно реализации этого проекта "Альянс" с привлечением российских подрядчиков до 2010 года проведет еще ряд работ по генеральной реконструкции ХНПЗ. Будет осуществлена реконструкция установки каталитического риформинга с доведением ее мощности до 450 тыс. т в год, построена установка висбрекинга с вакуумной перегонкой остатка. Важная составляющая генеральной реконструкции - подготовка существующих заводских объектов к интеграции с новыми установками. Стоимость этих работ оценивается в сумму около $200 млн.

Таким образом, общая стоимость проектов генеральной реконструкции ХНПЗ составит $1 млрд, планируемый срок ее завершения - начало 2011 года. Реализация программы позволит ХНПЗ довести суммарный выход светлых нефтепродуктов до 72%, глубину переработки нефти - до 92%.