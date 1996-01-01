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Контроль над энергокомпаниями сохранится

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

- Есть элемент лукавства, когда говорят, что нет никакого контроля над энергокомпаниями. Он есть. Сейчас в каждом регионе создаются координационные советы, в частности по электроэнергетике. Они будут возглавляться администрациями - на уровне губернатора или первого заместителя губернатора, который занимается промышленностью или экономикой. Решение данных координационных советов являются обязательными к рассмотрению всеми органами управления всех энергокомпаний с принятием аргументированных решений и отчетностью в данном координационном совете.

Губернатор может созвать совещание, вызвать энергокомпанию, которая должна рассказать, что было намечено, что не было сделано, почему, что случилось.

Я не буду говорить о чрезвычайных ситуациях. В каждом регионе есть определенное положение по чрезвычайным ситуациям. Это когда происходят взрывы, связанные с риском для многих людей, с размораживанием определенных микрорайонов. Помните, что было на Дальнем Востоке в свое время? Тогда нужно было в разморозившиеся дома завозить новые батареи в экстренном порядке. Есть положения, которые действуют таким образом. Там уже никто не считается с затратами, но это чрезвычайные ситуации.

Я говорю о нормальной практике, когда есть риски размораживания, риски прекращения теплоснабжения, когда это было без угрозы для жизни. Существуют нормальные технологии, в том числе административные, через суд, координационные советы, в которых принимают участие руководители областей, главы субъектов Федерации. Под их ведением находятся не только энергокомпании, но и субподрядчики, которые будут нужны энергетикам для ликвидации аварий.

Что касается тарифов для населения, то они останутся регулируемыми и до 2011 года, и после. Это 10-20% от общего уровня потребления всей электроэнергии в стране. С одной стороны, для эффективности, для развития это не так критично. С другой - правительство давно заявляет о планах до 2011 года разработать механизмы адресной дотации на электроэнергию. Существуют различные понятия, как это можно сделать с помощью социальной нормы потребления. Например, 300 кВт в час электроэнергии в месяц оплачивается по низкой ставке, а превышение оплачивается по рыночным ценам.

Тем самым мы диверсифицируем всех людей. Если ваше потребление - телевизор, холодильник, утюг и стиральная машина, это оплачивается по пониженной ставке. Все превышение, если вы дома устраиваете дискотеки, у вас теплый пол включен постоянно, на балконе кондиционер, то потребление у вас переваливает, как правило, за 1000 кВт. В этом случае будьте добры, пожалуйста, превышение оплачивайте по стандартным рыночным ставкам. То есть если вы состоятельный, у вас есть деньги на покупку такого оборудования - соответственно его содержите.

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