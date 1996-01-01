Арбитраж ДВФО встречает неприятие со стороны администраций регионов

В дни форума "Укрепление правового механизма регионального экономического сотрудничества" "ДК" удалось побеседовать с председателем Высшего Арбитражного Суда РФ Антоном ИВАНОВЫМ. Он отметил, что суды Дальневосточного Федерального округа, в отличие от других, работают в весьма сложной обстановке, а судебный процесс КНР совсем не похож на российский.

- Ситуация на Дальнем Востоке довольно политизированная, - отметил г-н Иванов, - и, по моему опыту последних нескольких лет, деятельность арбитражных судов на Дальнем Востоке встречает резкое неприятие со стороны администраций разных регионов. Насколько я знаю, ни один из судов Москвы демонстрациями не сопровождался, а в том же Приморье такое происходило, в частности по поводу прав на один из земельных участков. Это достаточно редкая для арбитражных судов вещь. И еще раз подчеркивает, что они здесь работают в непростой обстановке.

В то же время председатель ВАСа дал арбитражным судам Дальневосточного региона неплохую оценку, отметив, что они характеризуются хорошими показателями, несмотря на недостаточное финансирование. "В целом показатели по ДВФО находятся на уровне выше среднего", - заметил г-н Иванов.

Особенно специфичными для Дальнего Востока он назвал дела, касающийся рыбной отрасли, точнее, рыбных квот. Этот вопрос в Высшем Арбитражном Суде стоял достаточно долго. Странно, что у других регионов, имеющих отношение к морским биоресурсам, таких проблем не возникало.

На вопрос о жалобах и нареканиях к работе судей арбитражных судов Дальнего Востока Антон Иванов констатировал: "Подобные жалобы есть всегда, и это естественно. Когда одна из сторон процесса не довольна вынесенным решением, она, конечно, жалуется и на судью, и на суд. Но каких-то изощренных нарушений за судьями ДВФО не числится. В определенный период времени, до 2000 г., были довольно многочисленные факты лишения полномочий, потом ситуация стабилизировалась.

В этом регионе судьи привлекаются к ответственности ничуть не чаще, чем в других".

Иванов заверил "ДК", что отслеживает работу Квалификационных коллегий судей, которые рассматривают заявления кандидатов на должности судей, налагают дисциплинарные взыскания и т. д. во всех регионах ДВФО. Во-первых, когда кандидаты на должности судей проходят квалификационные коллегии, их данные попадают в ВАС. У его председателя есть право внести либо не вносить представление на них президенту, поэтому арбитраж следит за тем, какие кандидаты проходят.

Обсуждая значение российско-китайского форума и то, какие результаты он может принести для российско-китайского экономического сотрудничества, Иванов заявил:

- Мне кажется, что и предпринимательское сообщество, и судебные органы должны понять трудности в правоприменении законодательства обеих стран и высказать открыто свои претензии, а также отметить, что, наоборот, позитивно и требует поддержки. Цель - создать благоприятную обстановку в наших судах, чтобы иностранные предприниматели могли чувствовать себя более защищенными. При этом, поскольку речь идет о российско-китайских отношениях, естественно, что форум проходил во Владивостоке, где процесс приграничного взаимодействия наиболее интенсивен. Если бы проводили подобный форум в Москве, то китайская проблематика была бы смазана, потому что у нас есть другие приграничные территории. Мы пригласили известных московских юристов, которые согласились приехать и выступить перед участниками форума. Думаю, такой интеллектуальный обмен будет полезен и для судей Дальневосточного региона.

На просьбу "ДК" охарактеризовать арбитражный процесс в КНР Антон Александрович отметил, что "в КНР существует система судов общей юрисдикции, где рассматриваются в том числе экономические споры. Поэтому их организация работы больше похожа на суды общей юрисдикции в России. Такого, как у нас, апелляционного и кассационного пересмотров дел у них нет. Поскольку у нас есть специализация по рассмотрению коммерческих споров, они здесь проходят быстрее, быстрее нарабатываются опыт и практика.

Судье, который рассматривает в один день уголовные дела, разводит супругов, привлекает к ответственности за пьянство и одновременно слушает сложное коммерческое дело по ценным бумагам, приходится очень тяжело. А поскольку у нас есть специализация по данным категориям дел, их удается рассматривать быстрее. Для предпринимателей это очень важно. Хотя нагрузка несопоставима: в Китае она гораздо ниже, потому что многие споры регулируются на уровне представителей в местных общинах, которые первичные споры рассматривают сами".

Напоследок, говоря об ожиданиях от форума, Иванов заключил: "Мы бы хотели получить результат в виде какого-то перечня поправок к договору о правовой помощи по гражданским и уголовным делам с учетом особенностей приграничного сотрудничества. Нужно наладить прямой обмен информацией между судами, минуя Министерство юстиции РФ, а также определить порядок такого обмена. Кроме того, возможно, стоит ввести консультации или специальный порядок приема в российских судах для обращающихся китайских предпринимателей и, наоборот, - для российских в китайских судах".