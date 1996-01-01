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Фермерское счастье Николая Бугаева
В начале 90-х гг. прошлого века каждый уважающий себя житель села стремился записаться в фермеры. Колхозы загнивали вместе с социализмом, с едой в стране была напряженка, поэтому, справедливо считали бывшие колхозники, самое время брать продовольственную программу в свои руки.
Но революционная эйфория быстро прошла, а рыночная действительность оставила нашего медленно запрягающего крестьянина за бортом продовольственного праздника. В остатке были тысячи разорившихся фермеров и прилавки, забитые импортной снедью.
Почем фунт лиха
Николай Дмитриевич БУГАЕВ, из бывших интеллигентов, начитавшись газет и книг, в один прекрасный момент решил круто изменить свою жизнь. Знал бы он 11 лет назад, почем фунт фермерского хлеба, вряд ли бы повторил свой подвиг.
Идея попробовать себя в сельском хозяйстве преследовала, по выражению фермера, "на протяжении всей жизни". Еще на заре своей летной карьеры довелось ему поработать в сельхозавиации на Кубани.
В 1996 г., когда фермерское движение не только в Приморье, но и в стране в целом было, что называется, "на пике", решил себя попробовать в этом деле. На оформление земли и статуса фермера ушло почти четыре года, но с 2000 г. Николай Дмитриевич стал, наконец, именоваться фермером. Америки он открывать не стал и в дебри агропромнауки решил не лезть, взяв за основу мясомолочное направление. Десяток приморских буренок на тот момент составляли его фермерскую базу. Удивительно, но с малоудойными "приморочками" он умудрялся быть в прибыли, а с появлением голштинок (о них пойдет речь ниже) приходится затягивать пояса потуже.
О своей прошлой, дофермерской, жизни отставной пилот гражданской авиации Николай Бугаев рассказывает неохотно, хотя его жизненному пути мог бы позавидовать любой начинающий летчик. Штурвалы практически всех самолетов от мала до велика прошли через руки Николая Дмитриевича. Поэтому до сих пор болит у Николая Дмитриевича сердце, когда речь заходит об авиации. Но сегодня его сердце "болит" еще и по другому поводу: как сохранить и приумножить хозяйство, какие слова надо найти в споре с мироедами-монополистами, не желающими покупать его продукцию по выгодной для него цене, как отмахнуться от назойливых районных, краевых, федеральных бюрократов? Работать ведь не дают.
Вся правда об австралийках
Тут еще облагодетельствовали, подкинули прошлой осенью 10 австралийских буренок. Красивые, неприхотливые, надои на зависть местным породам, но каждая на особом "лизинговом" учете. А это значит, что каждый месяц каждая голова должна быть на особом ветеринарном контроле, подтверждаемым соответствующими справками. Как известно, сегодня у нас справки стоят денег.
- Вот поехал в райцентр, отдал 3 тысячи, согласно предписаниям лизингового отдела, за ветсправки на летний период для выпаса. У меня 10 голштинок, 300 руб. за каждую. Понадобятся они - хорошо, нет, значит, деньги брошены на ветер. Или возьмем сертификат, подтверждающий жирность молока. На каждую корову такая бумага стоит 158 руб. плюс 18% НДС, а их надо на каждую корову и каждый месяц. Если говорить о помощи государства, то вот ее проявление. Вроде есть государственная программа по развитию племенного животноводства, которая много обещает, но сначала надо "отдать". Получается как в нетленных "Двенадцати стульях": утром деньги - вечером стулья!
Нет, не для этого, признается фермер, 11 лет назад он решил круто изменить свою жизнь. Тогда, вспоминает Николай Дмитриевич, он оставил небо и холодную Якутию - последнее место работы, чтобы "спуститься" на приморскую землю. В прямом и переносном смысле, и застолбить за собой гектар земли в местечке под поэтичным названием Дубовый ключ, что в 25 км от Уссурийска.
- Когда мы сюда приехали в 1996 г., здесь был непроходимый лес, и первое, что удивило, - змеи, которых была просто тьма!
Сегодня у фермера Бугаева, да как, собственно, и у сотен его коллег по краю жаркая пора - заготовка кормов. Однако большей частью фермер занят сбытом:
- Когда все успеть? Был бы у меня свой человек, который бы на профессиональном уровне решал эти вопросы, а так приходится все делать самому.
Сбыт, самый больной вопрос, считает Николай Дмитриевич:
- Что получается? Молокозавод с радостью покупает мое молоко, но по 9 руб. за литр. Что такое 9 руб.? Крохи! Но что делать? Ладно, думаю, пусть приезжают. Скрепя сердце пришлось согласиться - против монополиста, как понимаете, не попрешь, есть риск вообще вылететь в трубу. Я готовлюсь, купил холодильную камеру, чтобы к молоку не было никаких претензий, но тут завод выкидывает коленце - привозите в Баневурово. Это значит, что я опять должен бросить все дела и, по сути, заниматься тем же сбытом, пусть и на "пороге" своего дома. В итоге сдал 200 литров по цене завода - 1600 руб. потерял. Это и без того при скромных надоях. А так бы хотелось развернуться, ферму расширить на голов 50, тем более что в планах - перерабатывающий молочный модуль, есть бизнес-план.
Развернулся бы, да руки связаны
А развернуться действительно есть где. В радиусе 20 километров все лежит в запустенье, поля брошены, приусадебные участки местных жителей скукожились до земельных пятаков, возделываемых для собственных нужд. Все это Николая Бугаева не радует, но есть и положительные моменты. Пастбищам конца и края не видно, тут же скважина, стройматериалы от запущенных ферм еще не успели растащить.
Но здесь, признает фермер, к проблеме сбыта прикипает еще один больной вопрос - кадры:
- За последние годы народ настолько отучился от труда, особенно молодежь, что меня это настораживает, если не сказать больше. Во всей округе невозможно найти нормальных работяг! Что нас ждет впереди? Вот я прошлой осенью набрал ребят, 10 дней поработали, получили первые деньги - и в запой. Через неделю идут на покаяние. Ну какие из них работники? Я бы взял китайцев, но с нашими новыми миграционными законами на бригаду никаких денег не хватит. Ну даже если и взять "штрейкбрехеров". Им уже не скажешь: "подай, принеси", тут же вам и трудности перевода.
Не верит Николай Дмитриевич в реальную помощь со стороны власти. Не то что он ее ругает, просто сомневается в искренности всех начинаний как на местном, так и на более высоком уровне:
- Привезли этих голштинок, скинули, говорят, занимайся! Только не забывай платить, заботиться и верить! За то шуму на всю страну! А чтобы реально помочь... не видно этой помощи. А дальше? ГСМ - отдельная строка. Мы удивляемся, как хорошо живется фермерам в Европе! Я приведу такой пример. В Швейцарии бензин стоит порядка 1 евро, а литр молока 3-4 евро - чувствуете разницу? Я, чтобы остаться хотя бы при своих, вынужден отдавать в лучшем случае по 20 руб. за литр. Монополист, я говорил, больше 9 не дает. Цена бензина и молока практически равная. Но и эти деньги я могу получить, если продам "заинтересованным" людям...
Кстати, "заинтересованные люди" не заставили себя ждать. Уже в конце нашего разговора к усадьбе подъела машина, откуда вышел молодой человек, по виду горожанин: "Говорят, где-то здесь молоко можно купить, творог и сметану?" Жена Николая Дмитриевича, она же товаровед и кассир, быстро организовала сделку.
- Вот так и живем, только и развел руками фермер Бугаев, уповая на заезжего ценителя качественного продукта...
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