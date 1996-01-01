Во Владивостоке открывается завод по утилизации биоотходов

Владивосток известен как город повышенной антисанитарии и убитой экологии. Предприятия, которые призваны с этим бороться, либо отсутствуют, либо не имеют достаточных мощностей, чтобы поставить это дело на широкую ногу.

Программы оздоровления города предусматривают создание ряда предприятий, которые должны восполнить пробел в системе. Причем это могут быть не только муниципальные предприятия, но и частные.

В настоящее время строительной компанией ООО "Аякс" во Владивостоке в промзоне между ул. Часовитина и Морским кладбищем завершается комплекс общестроительных работ нового завода по переработке биоорганических отходов. Прежде всего - пищевых и медицинских. Строительство завода было начато в декабре прошлого года, а в декабре этого должно быть завершено. Сейчас работы близятся к своему логическому концу - идет благоустройство, субподрядная конверсионная организация из Санкт-Петербурга ЗАО "Турмалин", поставившая оборудование, отлаживает режим работы высокоэффективных печей, в которых отходы будут сгорать "без пыли и копоти".

Заказчиком по строительству этого предприятия выступила частная компания ЗАО "Компания "Роспродимпорт". Как удалось выяснить в самой компании, на новом заводе предполагается утилизировать такие предметы, как использованные шприцы, перевязочный материал, трупы животных, испортившееся и перележавшее в торговых точках срок реализации мясо, отходы пищевых предприятий и пр. биоотходы, которые сегодня идут на свалку или на захоронение в нарушение существующих санитарных норм и правил. Естественно, для населения в "чистом виде" все это представляет серьезную угрозу.

Печи нового предприятия с современной системой многоуровнего дожига обеспечат переработку отходов до такой степени, что на выходе будут уже абсолютно безвредные твердые бытовые отходы, которые можно будет без опасений вывозить на свалку.

В компании уверили, что санитарные разрывы между новым предприятием и близлежащим жилым массивом соблюдены, что оно экологически чисто, и от него никакого вреда не будет. Что касается пользы, то мощность производства позволяет обслуживать весь город.