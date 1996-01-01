Сотрудник "Золотого Рога" попал в "Профессиональную команду страны"

Ноябрьский федеральный форум "Профессиональная команда страны" в Москве подвел итоги конкурса, проходившего в течение 4 месяцев по всей стране. Заявки на участие в проекте по созданию кадрового резерва РФ подавали около 18 тыс. управленцев.

Отрадно, что из 12 дальневосточников-участников форума был и представитель Издательской компании "Золотой Рог" - директор хабаровского представительства Марина ГУРЬЕВА. Диплом нашей коллеге вручал председатель экспертного совета проекта по разделу СМИ, ведущий аналитической программы "Воскресное время" на "Первом канале" Петр ТОЛСТОЙ. А всего на итоговом форуме собралось около 1,5 тыс. лауреатов. Кроме почетных дипломов победители получили место в федеральной базе данных наиболее привлекательных для работодателей кандидатов на управленческие вакансии.

- Проект "Профессиональная команда страны" очень важен, особенно в связи с тем, что в последние годы в индустрии СМИ ощущается острый кадровый голод, - полагает Петр Толстой. - Этот проект важен еще и потому что он дает возможность профессионалам из разных регионов нашей страны выйти на новый для себя уровень профессиональных и творческих возможностей. Я надеюсь, что участие в проекте даст всем этим людям новые возможности в жизни и творческой карьере.