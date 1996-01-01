РГРК направит $10 млн на инвестпроекты Ярославского ГОКа

ОАО "Русская горнорудная компания" планирует в ближайшие два года инвестировать $10 млн в проекты реконструкции Ярославского горно-обогатительного комбината, целью который является рост выпуска товарной продукции.

Так только уровень добычи флюоритовой руды планируется поднять в 2008 г. в два раза - до 1,25 млн т в год. Инвестиционные проекты будут реализовываться за счет банковских кредитов и средств акционеров. Такие планы утвердил совет директоров РГРК, прошедший в Москве.