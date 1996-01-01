"Аскольд" возглавил бывший военмор

В ОАО "Аскольд" - новый гендиректор Михаил КРИЦ. Его представил руководству предприятия председатель совета директоров Олег ВОЛКОВ. Михаил Криц рассказал о том, как он намерен улучшить ситуацию на заводе.

Новому гендиректору - 55 лет. 17 из них он отслужил на Тихоокеанском флоте. Дослужился до звания капитана первого ранга и заместителя командира соединения подводных лодок.

Потом служил во Владивостоке в системе Минобороны инженером 178-го СРЗ и директором 92-го СРЗ ВМФ России.

В 2004 г. по решению командования ВМФ назначен в Севастополе руководителем российско-украинского предприятия "Севастопольский СРЗ" Лазаревского адмиралтейства.