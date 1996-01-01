"ПРЕССА-2008" собрала 10000 профессионалов

Вчера в Москве открылась XV Юбилейная международная профессиональная выставка "ПРЕССА-2008". Проходит она с 21 по 24 ноября во Всероссийском выставочном центре. Но уже стало традицией в многих регионах России параллельно проводить Дни в поддержку Чтения.

Выставка "ПРЕССА-2008" - крупнейший форум печатных СМИ. Здесь ежегодно собираются представители медиасообщества России, а также государств ближнего и дальнего зарубежья, чтобы продемонстрировать свои достижения, обменяться опытом, обсудить проблемы и тенденции развития медиабизнеса. На выставке "ПРЕССА-2008" представлены более 3000 газет и журналов, крупнейшие типографии России. В ней принимают участие свыше 10 тысяч журналистов, издателей, распространителей, полиграфистов, представителей рекламных и PR-служб организаций и предприятий. Посетителями выставки станут предприниматели России и руководители министерств и ведомств, а также представители субъектов федерации и политики.

Наша Издательская компания "Золотой Рог" принимает участие в выставке "Пресса" уже 5-й год. Представляя свои издания на всероссийский уровень, "Золотой Рог" успешно укрепляет контакты со столичными рекламными агентствами и PR-службами.