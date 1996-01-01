"Молодых львов" обучат управлению

Современные работодатели предпочитают брать на работу людей, имеющих высшее образование и практический опыт работы по специальности. С первым у молодых людей проблем сегодня нет, а вот второе условие выполнить бывает проблематично.

Для того, чтобы изменить ситуацию, на Дальнем Востоке открыта программа "Молодые львы", инициаторами которой стали консалтинговое агентство IMCommunications, Коллегия бизнес-консультантов (Владивосток), Кадровое агентство "Поколение Икс" (Биробиджан) и Консалтинговая компания "Стратегия-ЕС" (Благовещенск).

"Современное образование дает молодым людям глубокие теоретические знания по специальности. Это позволяет им быстро найти работу и достигнуть определенных результатов, - считает директор агентства IMC Лариса ЛОВУШКИНА. - Однако, когда работодатель начинает двигать молодых и перспективных по карьерной лестнице, на руководящих позициях они перестают быть эффективными. Ведь для того, чтобы руководить подразделением, нужны особые знания, умения и навыки - управленческие. Возникает необходимость эти знания, умения и навыки получить. Именно для этих целей и разработана программа подготовки молодых специалистов в области менеджмента "Молодые Львы".

Программа успешно апробирована в 2005-2006 гг., в ней приняли участие более 40 человек. Пятеро выпускников программы открыли и успешно развивают собственный бизнес, а молодые специалисты - представители предприятий достигли значительных результатов на своих рабочих местах. В этом году программа вновь соберет активных, целеустремленных людей, ориентированных на успех и карьерный рост молодых людей из Владивостока, Хабаровска, Благовещенска и Биробиджана.