ДВСС доверили приморскому вице-губернатору

Генеральным директором дочерней компании ОАО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК) - "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта" - назначен вице-губернатор Приморского края Павел ПОПОВ, сообщила пресс-служба Минпромэнерго.

В ходе заседания Правительственной комиссии по обеспечению интеграции предприятий судостроительного комплекса под председательством Виктора ХРИСТЕНКО также были определены юридические адреса дочерних компаний: "Западный центр судостроения" - Санкт-Петербург, "Дальневосточный центр судостроения и ремонта" - Владивосток и "Северный центр судостроения и ремонта" - Северодвинск.

Одной из основных задач, стоящих сегодня перед ОАО "ОСК", по мнению руководителя Роспрома Андрея ДУТОВА, является создание и утверждение стратегий развития каждого регионального холдинга.