"Синергию" оценили в $1 млрд

Cтали известны итоги IPO российского производителя водки "Синергия".

Цена акции компании была определена на уровне $70 долл. при ранее установленном ценовом диапазоне в $61-72. За 2,72 млн акций "Синергия" получила $190,4 млн, а капитализация компании с учетом допэмиссии составила $1,002 млрд.

По мнению аналитиков, инвесторов привлекли консолидаторская активность компании и потенциал ее роста быстрее рынка. IPO "Синергии" может стать хорошим примером для других компаний алкогольной отрасли, считают эксперты.

Продающими акционерами в ходе IPO выступили компании Sword Enterprises, принадлежащая председателю правления "Синергии" Александру МЕЧЕТИНУ, и Deepline Consultants, которую контролирует член Совета Федерации Валентин ЗАВАДНИКОВ. В результате размещения компания г-на Мечетина выручила $108 млн, а г-на Завадникова - $82 млн. После IPO акционеры "Синергии" потратят все вырученные средства, за исключением расходов на организацию размещения, на выкуп акций допэмиссии по закрытой подписке. Таким образом, все средства будут направлены на развитие компании.