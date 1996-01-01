Для малых предприятий введут финотчетность

Не исключено, что бухгалтеры малых и средних фирм будут вынуждены освоить международные стандарты финансовой отчетности. Специалисты российского Фонда НСФО предполагают внедрить эти стандарты с помощью "полевых тестов". Иначе говоря, они попробуют найти малые компании, которые согласны поработать по специально созданному для небольших предприятий проекту международных стандартов финансовой отчетности. Опыт добровольцев позволит оценить эффективность использования нововведения. Проектный менеджер фонда НСФО Вадим ШЕЛИГАНОВ отмечает, что опубликование окончательной версии МСФО для малых и средних фирм Международный совет запланировал на вторую половину 2008 г.