Розницу переведут на электронные закупки

Возможно, предпринимателям, продающим товары народного потребления, вскоре придется освоить сравнительно новый способ закупок. Принять меры по переводу фирм на использование наиболее эффективных систем электронной торговли предлагает Российский союз промышленников и предпринимателей. По мнению экспертов РСПП, такой способ позволит гораздо лучше справляться с ростом цен, ведь он дает возможность влиять на ситуацию на начальном этапе ценообразования.