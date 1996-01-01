Суд разрешил регистрировать фирмы "на дому"

Налоговые инспекторы не должны отказывать в регистрации компаниям, юридический адрес которых совпадает с домашним адресом генерального директора. К такому выводу пришел арбитражный суд Северо-западного округа. Как правило, при регистрации фирмы принято указывать адрес арендуемого помещения в качестве юридического адреса организации. Объясняется это тем, что средние и мелкие предприятия зачастую не могут себе позволить приобрести в собственность помещения. Однако многие арендодатели не заинтересованы в оформлении договора аренды, чтобы не платить налоги. В итоге наиболее оптимальным решением является регистрация фирмы по домашнему адресу ее руководителя. В налоговой инспекции у таких фирм возникают сложности при оформлении учредительных документов. Одна из причин возражений - попытка искоренить деятельность и создание в будущем фирм "однодневок". Постановление ФАС, конечно, не носит прецедентный характер. Однако судьи подтвердили право руководителя организации указывать в качестве местонахождения фирмы свой домашний адрес.