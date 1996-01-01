Распределение уставного капитала обременили налогом

Доход, полученный в результате распределения принадлежащей ООО доли в уставном капитале, подлежит обложению НДФЛ в общем порядке. Об этом сообщил Минфин в письме от 25 октября 2007 г. № 03-04-06-01/360. Финансисты указали, что пункт 19 статьи 217 Налогового кодекса освобождает от налога на доходы физлиц выплату дополнительной доли, когда она связана с переоценкой основных фондов. Поскольку в рассматриваемом случае речь идет не о переоценке, а о перераспределении, то это положение неприменимо, заключили финансисты.