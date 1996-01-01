Наличка попала под колпак

На прошлой неделе Госдума одобрила в первом чтении законопроект об обязательном контроле за операциями с наличностью на сумму от 600 тыс. руб. Эти поправки в действующий закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" были инициированы Росфинмониторингом, еще когда его возглавлял нынешний премьер-министр Виктор ЗУБКОВ.

Как заявляют авторы документа, проект призван привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), членом которой является Россия. "Документ направлен на обеспечение надлежащей правовой основы для реализации государственной политики в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", - отмечается в пояснительных документах. Отныне все крупные сделки с наличностью как юридических, так и физических лиц в обязательном порядке попадут под контроль финразведки. Банки и другие организации будут обязаны сообщать о них в Росфинмониторинг.