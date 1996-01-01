Энергетики работали над устранением аварий круглые сутки

Самыми первыми из пострадавших районов Приморского края свет получили жители Владивостока. Ремонтные группы компании "Приморские электрические сети" несколько суток работали в авральном режиме.

О том, в каких условиях работали бригады электромонтеров, "ЗР - Диалог" рассказал начальник Владивостокского участка высоковольтных сетей "Приморские электрические сети" Александр ТЫЧИНИН.

- Непогода принесла многочисленные обрывы электрических линий. Однако известие о приближающемся циклоне было разослано во все службы и предприятия. На него руководители предприятий среагировали?

- Наша организация получила штормовое предупреждение. Поэтому мы еще за день до начала циклона сформировали бригады, которые должны были ликвидировать возможные последствия непогоды. Все люди, определенные в бригады, находились в полной готовности, чтобы выехать на ликвидацию возможных последствий стихии. Была подготовлена техника. Я имею в виду машинный парк. Однако первые часы циклона показали, что все намного хуже, чем предсказывали синоптики. Пошел мокрый снег, он налипал на провода. Ситуацию осложнял тот факт, что деревья не сбросили листву.

Снег начал налипать на кроны деревьев, и те начали просто ломаться и падать под его тяжестью. Плюс штормовой ветер на отдельных участках... И мы получаем безрадостную картину, когда за короткий промежуток времени, буквально за ночь, произошло множество обрывов. Была сложность проехать к отдельным домам - дороги не в лучшем состоянии. Но бригады по первому порыву стали работать очень быстро, хотя не обошлось без сложностей.

Дело в том, что наша зона ответственности - это высоковольтные провода. То есть мы отвечаем за те сети, которые подводят электричество к подстанциям 35,110 кВ Владивостока. Всего таких подстанций 36. Обрыв провода на высоковольтной линии можно ликвидировать в течение 3-4 часов, при условии, что монтерам известно место обрыва или повреждения. В это раз очень много времени ушло на поиск мест повреждений. А ведь циклон не кончился, а только набирал силу.

Наши работники нашли обрыв на линии, которая проходила в лесистой местности (протяженность линии 20 км). Я имею в виду линию Горностай - Океан. Но найти еще полдела. К месту порыва наша техника не могла проехать, там вообще, дороги нет.

Другой порыв нашли в районе Богатинского водохранилища. На руках провод, который больше тонны весит, туда не дотащишь. Пришлось обращаться за помощью к военным, чтобы нам выделили БТР. Он может передвигаться только в сопровождении ГАИ, дождались ГАИ и только потом выехали. И то в этот район БТР еле проехал.

Могу уверенно сказать, что все работающие на авариях, не просто ответственно отнеслись к своей работе, а каждый понимал, что от него зависит, появится ли свет в домах Владивостока. Поэтому все работали в первые сутки без отдыха. Одна бригада просидела при штормовом ветре на 22 метровой опоре более 5 часов. Работали в темноте.

- А бригад было достаточно? Может, стоит задуматься об увеличении штата, точнее, о тех, кто отвечает за аварийные бригады?

- С людьми было все нормально, но у нас было сразу 9 обрывов. Ремонт высоковольтной линии - это сложная работа. Они не так часто выходят из строя, наша компания ведет замену сильно изношенных участков сети. Однако в этих погодных условиях рвались нормальные провода: налип снега, резкий порыв ветра - и провод оборван. Чтобы его восстановить нужно, привезти новую катушку. Опоры все высокие, поэтому нужен кран.

Приведу простой пример. Одна из линий была оборвана в районе "Проспекта красоты". Чтобы выполнить работы, пришлось перекрывать дорогу и опять привлекать ГАИ. Они закрыли проезд в обоих направлениях. Мы быстро собрали упавший провод, начали ремонтные работы. Поднимаем краном катушку с новым проводом. Сильный ветер ее раскачивает, а на опоре сидят люди. При сильном ветре операции по подъему тяжелого груза всегда очень опасны. Можно и опору повредить, и людей покалечить. Однако ребята все сделали правильно, за что им спасибо.

- Поступила информация, что к нам в город приезжали аварийные бригады из других городов?

- Да. Стихийное бедствие - это беда. Беда всегда общая. К нам приехали бригады из структурных подразделений "ДРСК" городов Партизанска, Артема, Находки, помогали военные. Приезжали на своих машинах, со своим оборудованием. Мы понимали, что, пока не подведем электричество к подстанциям Владивостока, жители будут сидеть без света. Уже потом выяснилось, что очень много обрывов в сетях муниципальных. То есть в тех, которые доводят электричество от подстанции к потребителю. Но в тот момент мы этого не знали. Поэтому задача была восстановить свои сети и подвести электричество до фидеров. Вдобавок мы отвечали за снабжение водоканала, с задачей справились. Когда циклон еще не отошел от Приморья, все наши линии были подключены. Я не буду кривить душой, если скажу, что все свои ремонты мы выполнили во многом из-за того, что все наши работники проявили настоящее мужество. Бригады работали без сна и отдыха.

- Но света многие жители Владивостока ждали почти четверо суток. И "камень" брошен в адрес энергетиков...

- Когда наша организация восстановила свои линии, бригады перешли на помощь коллегам из муниципальных организаций. Недовольство жителей понятно. Энергетика - общее слово, потребитель мало разбирается, кто за что отвечает. Ему главное, чтобы свет был. Когда свет есть, о работе простых монтеров мало кто задумывается. Когда случается авария - все "камни" летят в их адрес. Но наши работники такие же жители Владивостока, как и все остальные горожане. Они делали все, что в их силах, работали на совесть.

Судите сами. На одной из линий, идущей на Эгершельд, был оборван один провод из двух. Чтобы ликвидировать порыв, технически нужно отключить второй провод. Делается это для того, чтобы люди, работающие на опоре, не попали под напряжение. Поэтому мы обесточили всю линию. В итоге жители Чуркина и Эгершельда остались без света. Хотя всего на несколько часов. Но возмущения было много, в том числе и в наш адрес. Никто не спорит с тем, что последствия стихии, наверное, могли бы устранить в более краткие сроки. Но когда бригада не может попасть на место обрыва из-за того, что дорога не расчищена или завалена упавшими деревьями, то это претензии не к нам. Тяжело объяснить человеку, который несколько суток без отдыха сидел на опоре, что он виноват.