Горничных научат английскому

C 16 ноября "Школа гостеприимства" во Владивостоке запускает две новые программы повышения квалификации: для администраторов гостиниц и домов отдыха, а также курс для горничных "Обслуживание гостиничного фонда" с изучением специализированного английского языка.

Как сообщила "ЗР-Диалог" академический директор "Школы гостеприимства" Галина ОВСЯНКИНА, в настоящее время уже разработаны учебные программы как для руководителей высшего и среднего звена, так и для линейного персонала: администраторов службы приема и размещения гостей, горничных, дежурных по этажу, швейцаров и охранников, официантов и буфетчиков. А в начале ноября состоялся первый выпуск курса "Английский язык для администраторов гостиниц".