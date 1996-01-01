Бизнес закрывается

Бизнес-образование в Приморье, по мнению участников этого рынка, уже пережило стадию становления и бурного развития. Если еще несколько лет назад темпы роста превышали 100% в год, то сегодня они составляет около 30%. Таким образом, количественный рост постепенно переходит в качественный.

О том, какие тенденции сегодня наиболее актуальны для самого рынка, а также о наиболее интересных программах, ожидающих деловой мир в этом учебном году, в обзоре ДДГ "ЗР".

Мидл-уровень хочет учиться

По словам всех опрошенных участников, сегодня рынок образовательных услуг перешел на новую стадию развития: бизнесмены уже понимают, что хотят получить от семинаров и тренингов, а план краткосрочного обучения всех категорий сотрудников есть практически в каждой стабильно развивающейся компании. Поэтому и сам рынок сегодня уже структурирован и выбор достаточно широк: есть семинары по управлению и маркетингу, НR-технологиям и логистике, для топов и среднего персонала, открытые и корпоративные программы, местные тренеры и преподаватели из центральных городов России. Ну а так как образовательный бизнес является инфраструктурным, то в первую очередь должен отвечать потребностям компаний.

"Основная тенденция наметилась еще в прошлом году, и заключается она в том, что менеджменту стали учить средний уровень - начальников отделов, руководителей подразделений, - считает директор кадрового агентства "Успех", тренер-консультант Елена РАУД. - Но, несмотря на это, пока еще существует разрыв: руководители компаний до сегодняшнего дня очень много вкладывали в низовой персонал, который непосредственно контактирует с клиентами, и активно учились сами. Между тем компании развиваются, в них уже несколько уровней управления, и вот этот так называемый мидл-уровень оставался неохваченным. Теперь этот пробел постепенно заполняется. Причем из этого направления вытекает следующая тенденция: в компаниях стали появляться собственные тренеры и учебные центры".

Сужаем тему

Что касается тем, то востребованы сегодня разные направления. Например, Евгения ОЛОФИНСКАЯ, директор ДВКЦ "Партнер", говорит о том, что по-прежнему востребованы различные аспекты управленческой деятельности - начиная с управления персоналом, управленческих навыков и заканчивая сложными программами по структуризации компаний и стратегическому управлению. По словам Ларисы ЛОВУШКИНОЙ, директора Дальневосточной коллегии бизнес-консультантов, наиболее востребованными темами продолжают оставаться программы по менеджменту для высшего и среднего звена, продажам, личной эффективности сотрудников. "Радует то, что бизнес чаще заказывает проекты по постановке технологий, внедрению стандартов деятельности, определению бизнес-процессов, внедрению процедур по управлению", - говорит она.

Еще одной тенденцией современного бизнес-образования сегодня можно назвать сужение тем семинаров. Если еще недавно большинство тренингов имели общие названия и были направлены на довольно широкую публику, то сегодня ситуация изменилась. "Планирование учебного процесса включает в себя несколько составляющих, в т.ч. выявление потребностей потенциальных заказчиков, переговоры с преподавателями (тренерами), заключение договоров, изучение тенденций рынка обучения, поиск новых партнеров, - говорит директор Центра бизнес-образования "Седьмой уровень" Татьяна МАРЧЕНКО. - Жизненный цикл наших продуктов невелик. Поэтому мы вынуждены постоянно детализировать спрос. Я убеждаю заказчиков, что максимальное сужение запрашиваемой темы максимально актуализирует учебную программу. А уже наша задача найти таких преподавателей, которые могут максимально раскрыть тот или иной довольно узкий вопрос".

Эту тенденцию почувствовали и местные тренеры. Так, Елена Рауд рассказывает о том, что недавно она разработала новую программу - "Принятие управленческих решений". "Из всего блока менеджмента я выделила именно этот узкий вопрос, провела тренинг для двух компаний - и резонанс получился хороший. Сейчас, на мой взгляд, настало время, когда что-то революционное создать довольно проблематично, а вот сужение темы, выделение из общих блоков каких-то отдельных сегментов - это наиболее востребовано", - считает Елена Рауд.

Радует участников рынка и обратная связь, которая стала налаживаться с клиентами. "У нас разработана новая программа - для небольших компаний, не имеющих отдела маркетинга - "Маркетинг для НЕмаркетологов", - рассказывает Евгения Олофинская. - Так вот, эта программа сделана практически под диктовку наших клиентов. В ней нет никаких теоретических подводок, только практические ежедневные вопросы".

Учиться корпорацией

Еще одна глобальная тенденция сегодняшнего бизнес-образования - это переход к корпоративному формату. Обучение в компаниях поставлено на постоянную основу, поэтому они все чаще хотят получить продукт, адаптированный к конкретной компании и вместе с тренером внедрить новые технологии на практике.

Например, агентство "Успех" еще в прошлом году предложило рынку новый продукт - корпоративная школа менеджеров. "Это новый для нас формат, - рассказывает Елена Рауд. - Причем с формой проведения этого тренинга мы также продолжаем экспериментировать. В одной компании мы попробовали в прошлом году провести школу не методом погружения - весь объем информации сразу, а в течение месяца-двух два-три раза в неделю по 3-4 часа. Нашим клиентам такой формат понравился больше - он позволяет переварить полученную информацию. Еще более интересный формат у нас получился, когда мы дали тему порцией - два-три дня по 4 часа. А потом в течение месяца внедряли технологию, которой научили. Внедрили, посмотрели, как работает на практике, поехали осваивать следующую тему. Эффект сразу налицо".

О востребованности закрытого формата говорят и в ДВКЦ "Партнер". "У нас в планах на конец этого года стоит в месяц 2-4 открытых семинара, тренинга и до 6-8 корпоративных тренинговых групп, в год это порядка 30 открытых и до 100 корпоративных групп. Примерно такие же объемы у нас были и в предыдущие два года, - говорит Евгения Олофинская.

В корпоративном формате сегодня работают и консультанты из Коллегии бизнес-консультантов. "У нас плотная занятость наших тренеров в закрытых программах во Владивостоке, Иркутске, Хабаровске, Комсомольске-на Амуре, Биробиджане. Мы не привозим никого. Поэтому в открытом формате пойдет только программа по менеджменту "Молодые львы". Это наша совместная разработка с коллегами из другого региона", - рассказывает Лариса Ловушкина.

Звезды в открытом формате

В открытом формате сегодня проводятся в основном уникальные тренинги по какой-то довольно узкой тематике. Как правило, для них приглашают специалистов из других регионов России. Причем понравившихся авторов участники семинаров просят пригласить снова и снова. Так, агентство "Карьера-Форум" планирует провести по заявкам слушателей сразу несколько семинаров. В декабре это будет семинар с участием Валентины МИТРОФАНОВОЙ - одного из лучших специалистов в России по вопросам применения трудового законодательства, постановки и оптимизации кадровой документации в компаниях.

"В начале этого года с большим успехом состоялся семинар под руководством Валентины по вопросам применения трудового законодательства, - рассказывает руководитель образовательных программ агентства Татьяна КОНЕВА. - По просьбе наших клиентов в декабре мы проводим наиболее актуальные сейчас программы по оплате труда и кадровому аудиту. В январе нового года планируется не менее интересный семинар "Построение программ лояльности", который ждут наши клиенты, посетившие ранее программу "CRM: Установление долгосрочных отношений с клиентами" под руководством профессионального тренера, маркетолога, консультанта по маркетингу консалтинговой группы Системы Эффективных Технологий (г. Москва), преподавателя МВА - Михаила САМОХИНА.

В этом году были наиболее востребованными и актуальными программы по внутреннему контролю в компании и борьбе с корпоративным мошенничеством, по управлению дебиторской задолженностью и налоговыми обязательствами. Автор и ведущий программ - известный российский финансовый эксперт, налоговый адвокат - Николай ПАВЛЕНКО. В 2008 г. мы также планируем повторить программы с его участием. Неизменно актуальны программы в розничном бизнесе: конкуренция в розничном бизнесе растет из года в год, борьба за каждого нового клиента обходится магазину все дороже. Соответственно, растет потребность в обучении средних и линейных менеджеров розничного бизнеса.

ЦБО "Седьмой Уровень" также продолжает сотрудничество с уже известными приморским слушателям тренерами. Среди них - Владимир ПЕРВУШИН (генеральный директор ЗАО "Техноконсалт-Менеджмент"), Елена ВЕТЛУЖСКИХ (бизнес-тренер, профессиональный коуч), Галина ШАБАНОВА (эксперт-консультант; кандидат экономических наук, доцент, консультант-преподаватель); Ольга РОЖНОВА (доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита Финансовой академии при Правительстве РФ, сертифицированный бухгалтер-практик, лауреат премии Сороса за лучшую работу по МСФО).

Кроме этого, в первой половине 2008 г. совместно с АНХ при Правительстве РФ "Седьмой уровень" предложит своим клиентам две новые программы повышения квалификации, предназначенные для специалистов по персоналу и служб маркетинга.

Начать работу в открытом формате и с привозными тренерами намерено в этом году и кадровое агентство "Успех". "Казалось бы, этот рынок уже заполнен. Но, нам кажется, еще есть спрос на хороших авторов, - считает Елена Рауд. - А наше отличие будет заключаться в том, что мы будем привозить только тех тренеров, у которых учились сами. Семинаров будет немного, но, надеюсь, что все они будут стоящие".